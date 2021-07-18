Üye Girişi
Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor - Son Dakika

Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor

18.07.2021 15:31

Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor Zonguldak, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala en kalabalık günlerini yaşarken, haftalık vaka sayısında 100 binde 22 olan kentte vaka sayılarının delta varyantıyla birlikte yeniden artmasından endişe ediliyor.

Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor

ZONGULDAK - Zonguldak, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala en kalabalık günlerini yaşarken, haftalık vaka sayısında 100 binde 22 olan kentte vaka sayılarının delta varyantıyla birlikte yeniden artmasından endişe ediliyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kent merkezi hafta içi en kalabalık günlerini yaşadı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa'da vatandaşlar bayram alışverişlerini sürdürüyor. Haftalık vaka sayısında 100 binde 22 olan Zonguldak'ta vaka sayılarının delta varyantıyla birlikte yeniden artmasından endişe ediliyor. Kısıtlamaların tamamen kaldırılsa da vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarının sık sık hatırlatılarak tedbirlerin gevşetilmemesi isteniyor. Yemek sektöründe çalışan Hakan Gümüş, bayram öncesi yoğunluğa dikkat çekti. Bayram ziyaretlerinin kısa tutulmasının, tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Gümüş, "Bayrama sayılı günler kaldı. Bayram öncesi yoğunluk var. Şu an birçok işyerinde de kalabalık var. Bayram yoğunluğu sürüyor. Herkes bir yere gitmeye çalışıyor. Bayramı değerlendirmeye çalışacaklar. Ben buradayım bir yere gitmeyeceğim. Vaka sayılarındaki düşüş bizi yanıltmamalı. Çünkü vaka bir kişiyle başladı. Milyonlara kadar ulaştı. Gevşek davranmamak gerekiyor. Pandemi zamanında olduğumuz için ziyaretleri kısa tutalım. Muhabbeti az yapalım. Vaka sayılarının artması bir çok sektörü de etkileyebilir" ifadelerine yer verdi.

Haktan Yılmaz ise "Bayramı ben de Zonguldak'ta geçireceğim. Gereğinden fazla kalabalık. Sosyal mesafe kuralları unutulmuş. Salgın bitmiş gibi davranıyorlar. Gelen gurbetçilerden kaynaklı tekrar artacağını düşünüyorum. Buradan başka şehre başka şehirden buraya gelenler olacak. İnsanların salgın bitmiş gibi davranmamasını eski tedbirlerle devam etmesini, sağlıklarına dikkat etmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor
Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor
Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor
Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor
Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor

Kurban Bayramı, Zonguldak, Gazipaşa, Bayram, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fenerbahçe aradığını İtalya'da buldu! Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için görüşmelere başlandı 15:35 Fenerbahçe aradığını İtalya'da buldu! Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için görüşmelere başlandı Refüje çarpan minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı 15:32 Refüje çarpan minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor 15:08 Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor
Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı 14:56 Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı Turizm Teşvik Kanunu meclisten geçti, TBMM mesaisine 1 Ekim'e kadar ara verdi 14:43 Turizm Teşvik Kanunu meclisten geçti, TBMM mesaisine 1 Ekim'e kadar ara verdi Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı 14:08 Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı
Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! 13:50 Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü 12:40 Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü

Son Dakika Haberleri
15:39 Cahil cesaretli vatandaşlar onu canından bezdirdi! Dünyaca ünlü sahilde görev yapan cankurtaran isyan etti
15:34 Fenerbahçe aradığını İtalya'da buldu! Parma'nın yıldızı Andreas Cornelius için görüşmelere başlandı
15:31 Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı
15:24 İstanbul'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı! Hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu
15:07 Lambasını tekmeledi, o anları paylaştı! Balotelli çılgınlıklarına Adana Demirspor'da da devam ediyor
14:55 Bir fotoğrafta 3 İclal Aydın var! Aradaki benzerlik takipçilerinin gözünden kaçmadı
14:43 Turizm Teşvik Kanunu meclisten geçti, TBMM mesaisine 1 Ekim'e kadar ara verdi
14:31 Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu
14:25 Pazuband sahibini hala bulamadı! Vitor Pereira'nın kaptanlık için 6 adayı var
14:07 Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı
Cahil cesaretli vatandaşlar onu canından bezdirdi! Dünyaca ünlü sahilde görev yapan cankurtaran isyan etti Cahil cesaretli vatandaşlar onu canından bezdirdi! Dünyaca ünlü sahilde görev yapan cankurtaran isyan etti         
15:40
Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı Tüm dünya şiddetli yağışlara teslim! Yağış sonrası meydana gelen toprak kayması, Hindistan'da 25 can aldı         
15:32
İstanbul'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı! Hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu İstanbul'da sıcaklıklar rekor seviyeye ulaştı! Hissedilen sıcaklık 42 dereceyi buldu         
15:25
Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler Dolandırılma hikayelerinin sonu gelmiyor! 13 bin kişiyi mağdur ettiler         
15:05
Kurban ile sahibi arasındaki bağ herkesi duygulandırmıştı! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya alıcı buldu Kurban ile sahibi arasındaki bağ herkesi duygulandırmıştı! Kurban pazarının gözdesi Kral, 26 bin 500 liraya alıcı buldu         
14:49
Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu Meedo'dan umduğunu bulamayan Şeyma, Acun Ilıcalı'ya sardı! Takipçileri paylaşımı yorum yağmuruna tuttu         
14:32
Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor         
13:56
Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist         
12:44
DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun         
12:31
Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın         
11:54
Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında         
11:11
Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor         
11:07
Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı         
10:37
Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı         
10:23
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 15:46:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayram öncesi yoğunluk nedeniyle vaka sayılarının artmasından endişe ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement