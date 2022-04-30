Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı - Son Dakika
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Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı

30.04.2022 08:43
Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı

Payas İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve trafik kurallarına dikkat çekmek için "Bayramınız Kemerli Olsun" mottosunun yer aldığı broşürler dağıttı.

Payas İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve trafik kurallarına dikkat çekmek için "Bayramınız Kemerli Olsun" mottosunun yer aldığı broşürler dağıttı.

Türkiye'de Ramazan Bayramı boyunca ailesini ve akrabalarını ziyaret etmek amacıyla milyonlarca vatandaş yollarda olacak. Payas Kaymakamlığı yaşanacak yoğunluk neticesinde trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara dikkat çekmek amacıyla Atatürk Caddesi üzerinde bir çalışma yaptı. Ramazan Bayramı süresince, trafik tedbirleri çerçevesinde, emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak için "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganının yer aldığı afiş ve broşürler hazırlandı. Hazırlanan broşürler, vatandaşların trafikte can güvenliği ve emniyet kemeri kullanımına dikkat etmesi yönünde uyarıldı. - HATAY

Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı
Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı

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Emniyet Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Hisarcık, Payas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram öncesi yolculara emniyet kemeri uyarısı - Son Dakika


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