Bayram öncesi zabıta denetimlerini artırdı - Son Dakika
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Bayram öncesi zabıta denetimlerini artırdı

27.04.2022 14:07
Bayram öncesi zabıta denetimlerini artırdı

Yunusemre Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcıların denetimlerini sıklaştırdı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcıların denetimlerini sıklaştırdı.

Yunusemre Belediyesi, ilçede bulunan işletmeleri Ramazan Bayramı öncesi denetledi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kasap, şarküteri, pastane ve tatlıcıların hijyen, ruhsat durumu ve fiyat konusunda denetlemede bulundu. Denetlemelerde kurallara uymayan işletmeler uyarılırken; kontrollerin önümüzdeki günlerde de devam edeceği vurgulandı. - MANİSA

Bayram öncesi zabıta denetimlerini artırdı
Bayram öncesi zabıta denetimlerini artırdı

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Yunusemre Belediyesi, Ramazan Bayramı, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram öncesi zabıta denetimlerini artırdı - Son Dakika


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