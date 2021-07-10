Bayram öncesinde bıçak ustaları yoğun mesai yapıyor - Son Dakika

Bayram öncesinde bıçak ustaları yoğun mesai yapıyor

MALATYA - Kurban Bayramı yaklaşırken, bıçak yapan esnaflar ile bileyicilerinde de hareketlik başladı. Kurbanlık hayvanların kesilmesi için bıçakçılarda mesai yoğunlaştı.

Kurban Bayramı öncesinde bıçaklarını bilemek ve tamir ettirmek isteyenler, bıçak ustalarının yolunu tutuyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Tohma Mahallesi'nde yaşayan bıçak ustası Cengiz Kocaman, bayram öncesinde yoğun mesaiye başladıklarını söyledi. Bıçak ustası Kocaman, 20 yıldır bıçak ustası olarak iş yerini işlettiğini ifade ederek, " Atölyemde vatandaşlarımıza hizmet sunmaya çalışıyorum. Kendi imkanlarımızla bir atölye kurdum. Yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğumuz bıçakları satıyoruz. Atalarımızdan kalan sıcak demirciliğini yaşatmaya çalışıyorum. Kurban Bayramı öncesi bıçaklara ilgi var. Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçak satışlarımızda yoğunluk yaşanıyor" şeklinde konuştu.

Cengiz Kocaman, bıçak satışlarının da arttığını belirterek, bıçak fiyatları hakkında da bilgi verdi. Kocaman, "Kelle bıçak 250 TL, Normal bıçak 170 TL - 150 TL arasında, Döğme bıçakları av bıçakları da 400 TL'den başlıyor" dedi.

Cengiz Kocaman, 14 yaşında çırak olarak başladığı mesleğe başladığını da kaydetti.