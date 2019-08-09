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Bayram onlara erken geldi

32 dakika önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kocagür Camii'nde hafızlık eğitimini başarıyla bitiren 19 öğrenciye bisiklet hediye etti.

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Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kocagür Camii'nde hafızlık eğitimini başarıyla bitiren 19 öğrenciye bisiklet hediye etti. Kurban Bayramı öncesi bisikletlerine kavuşan öğrenciler bayram sevincini erken yaşadı.

Efeler ilçesi Kocagür Mahallesi'ndeki hafızlık kursunu başarıyla bitiren 19 öğrenci için, bisiklet hediye töreni düzenlendi. Kocagür Camii'nde Cuma Namazı sonrası düzenlenen törende Vali Köşger çocuklara bisikletleri hediye etti. Kurban Bayramı öncesi bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 19 çocuk, Vali Köşger'e bisiklet hediyesi için teşekkür etti.

Kocagür Mahallesi Muhtarı Orhan Akrancı, Vali Köşger'e teşekkür ederek, "Valimiz bize bu imkanları sağladı. Bizim çocuklarımızın yüzünü güldürdü. Valimizden Allah razı olsun" dedi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise törende yaptığı konuşmada, "Ben öncelikle bu çocuklarımızı tebrik ediyorum. Bayramdan önce Kuran'a geçen yavrularımız bunlar. Onlara bir bayram sevinci yaşatalım dedik. Çocuklarımızı ve ailelerini tebrik ediyorum. Kocagür Mahallemizi önemsiyoruz. Buraya yakın zamanda halı saha yaptık. Yolları ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda Kocagürlü kardeşlerimizin meslek sahibi, iş güç sahibi olmaları ve toplumdaki statülerinin daha iyi hale gelmesi için her türlü desteği gayreti sağlamaya devam edeceğiz. Bu çocuklarımıza bisikletlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seneye Kocagür Mahallesi'nde ne kadar öğrenci Kuran Kursu'na devam ederse ve Kuran'a geçerse onların hepsine bisiklet alacağız" dedi.

Hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan öğrencilerden Turgut Öge,"Biz yaz kursunda Kuran öğrendik ve onu okumaya başladık. Yaklaşık iki ay süren kursu başarı ile bitirdik. Valimiz bize bisiklet hediye etti. Ona çok teşekkür ederiz" diye konuştu. - AYDIN
Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:45 Kaynak: İHA
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