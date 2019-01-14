Son Dakika Haberleri: Bayram Oteli'nde Kamu Görevlileriyle İlgili Başvuru

Bayram Oteli'nde Kamu Görevlileriyle İlgili Başvuru

1 saat önce

Anayasa Mahkemesi, 9 Kasım 2011'de Van depreminde Bayram Otel'de hayatını kaybedenlerin ailelerinin, "Otelle ilgili hasar tespit çalışmalarını gereği gibi yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi nedeniyle yaşam haklarının ihlal edildiğini iddia ederek,...

Bayram Oteli'nde Kamu Görevlileriyle İlgili Başvuru, System.String[]
Anayasa Mahkemesi, 9 Kasım 2011'de Van depreminde Bayram Otel'de hayatını kaybedenlerin ailelerinin, "Otelle ilgili hasar tespit çalışmalarını gereği gibi yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi nedeniyle yaşam haklarının ihlal edildiğini iddia ederek, bireysel başvuruda bulundu.

Van'da 9 Kasım 2011'de yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazında, Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir ile Japon yardım gönüllüsü Atsushi Miyazaki'nin de aralarında bulunduğu 24 kişi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucu Bayram Oteli'nin sahibi Tevfik Bayram hakkında dava açıldı.

Depremde yakınlarını kaybeden aileler ayrıca dönemin kamu görevlilerinin de yargılanması istemiyle başvuru yaptı.

Kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi ve buna ilişkin itirazları da reddedilen aileler, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.

Başvuruda, Van'da meydana gelen ikinci depremde yıkılan otel binasına ilişkin ilk depremden sonra hasar tespit çalışmalarını gereği gibi yerine getirmeyen kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasında bulunuldu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, başvuruyu 17 Ocak'ta ele alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:07 Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Güncel
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