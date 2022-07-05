Bayram planı yapanlar dikkat! İstanbul dahil 23 ilde sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Bayram planı yapanlar dikkat! İstanbul dahil 23 ilde sağanak yağış bekleniyor

05.07.2022 23:09
Bayram planı yapanlar dikkat! İstanbul dahil 23 ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji tarafından paylaşılan son hava raporuna göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 9 Temmuz tarihinde İstanbul ve İzmir dahil olmak üzere 23 ilde sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar bayramın ikinci gününde de devam edecek.

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Sağanak Yağmur, Kurban Bayramı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram planı yapanlar dikkat! İstanbul dahil 23 ilde sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram planı yapanlar dikkat! İstanbul dahil 23 ilde sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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