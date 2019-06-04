Bayram planları kaza ile son buldu
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Gaziantep'ten yola çıkarak bayram tatili için Trabzon istikametine giden çiftin, tatil planları Sivas'ta geçirdikleri kaza ile son buldu.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:36 Kaynak: İHA
'ten yola çıkarak bayram tatili için Trabzon
istikametine giden çiftin, tatil planları Sivas
'ta geçirdikleri kaza ile son buldu.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Kayseri
Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana geldi. Kazada Kayseri'den Sivas istikametine gitmekte olan M.K. (62) yönetimindeki 35 DC 5344 plakalı otomobil bir anlık dalgınlık neticesi yoldan çıkarak şarampole gitti. Yolun altından geçen menfez duvarına çarpan otomobil takla atarak durabildi. Araç
sürücüsü ve eşi H.K.(55) yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı. Ardından yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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