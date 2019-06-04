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- Bayram planları kaza ile son buldu

52 dakika önce

- Bayram planları kaza ile son bulduSİVAS - Gaziantep'ten yola çıkarak bayram tatili için Trabzon istikametine giden çiftin, tatil planları Sivas'ta geçirdikleri kaza ile son buldu.

- Bayram planları kaza ile son buldu
SİVAS - Gaziantep'ten yola çıkarak bayram tatili için Trabzon istikametine giden çiftin, tatil planları Sivas'ta geçirdikleri kaza ile son buldu.
Edinilen bilgiye göre kaza Sivas- Kayseri Karayolu'nun 25. kilometresinde meydana geldi. Kazada Kayseri'den Sivas istikametine gitmekte olan M.K. yönetimindeki 35 DC 5344 plakalı otomobil bir anlık dalgınlık neticesi yoldan çıkarak şarampole uçtu. Yolun altından geçen menfez duvarına çarpan otomobil takla atarak durabildi. Araç sürücüsü ve eşi H.K.yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulanslarda yapıldı. Ardından yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- Bayram planları kaza ile son buldu
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:34 Kaynak: İHA
Yerel
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