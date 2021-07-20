Üye Girişi
Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler - Son Dakika

Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler

20.07.2021 13:08
Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler, System.String[]

TÜRKİYE'NİN en büyük pandemi hastanelerinden Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde bayram sabahı da aşılama devam etti.

TÜRKİYE'NİN en büyük pandemi hastanelerinden  Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde bayram sabahı da aşılama devam etti. Sabah 08.40'dan itibaren başlayan aşı randevularının çoğunluğunu ise ikinci doz aşısını olmaya gelenler oluşturdu. Arife günü aşılama sayısı 1500'ü geçen hastanede, bayramın ilk günü olmasına rağmen vatandaşların aşı olmak için sabah erken saatlerde hastaneye geldiği görüldü.

Türkiye'de şu ana kadar 21 milyon 94 bin 324 kişi iki doz aşısını yaptırdı.  Delta varyantın hızla arttığı bugünlerde, aşısız olanların aşısını yaptırmış ya da henüz aşı takvimin tamamlamamış olanlar için de risk oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, herkesin bir an önce randevusunu alıp aşı olmaya gitmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin en büyük pandemi merkezi Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde bayram tatiline rağmen aşılama mesaisi devam etti. Başhekim Yardımcısı Dr. Yakup Süleymanoğlu, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız çoğunlukla İstanbul'u terk etmiş olsa da yine de aşıya ilgi var. Dün (arife günü) bir günde yapılan aşı sayısı 1500 idi. Bugün de randevu almış olan vatandaş sayısı sabah saatleri için 298 civarı. Randevusuz başvuran vatandaşlarımızı da aşılıyoruz" dedi.

DELTA'DAKİ ARTIŞ NEDENİYLE SONBAHARDA YENİ BİR DALGA GELEBİLİR

Tıpkı korunma önlemleri gibi aşı konusunda da genel olarak bir rehavet yaşandığını anlatan Dr. Süleymanoğlu, "Ne yazık ki bu son derece tehlikeli ve sakıncalı bir durum. Çünkü bu hastalıktan korunabileceğimiz en güçlü yol aşı. Delta varyantının da hızla artması, sonbaharda enfeksiyonun tekrar artacağı endişesi yaratıyor. Enfeksiyonun şu anda durağana geçmiş olması, daha sonra artacağı anlamına gelebiliyor. O nedenle aşıyı mutlaka yaptırmak gerekiyor. Gerçekten bilinçli kesim de aşısını oluyor zaten. bu konuda bilim insanları ne diyorsa, onu yapmak, ona uymak lazım. Örneğin ben, eşim ve annem üçüncü doz aşılarımızı yaptırdık. İlk iki doz aşılarımızı Sinovac ile olduk. Üçüncü dozumuzu da Biontech yaptırdık. Pandeminin ilk zamanlarında çok sayıda sağlık çalışanının öldüğü haberleri geliyordu. Aşılandığımızdan beri bu yok. Aşı hayat kurtarıyor. Aşı yaptıranlarda Kovid'den ölüm riski yüzde 1 bile değil" dedi.

"AŞIDAN KORKANLAR HASTALIĞIN KENDİSİNDEN DAHA ÇOK KORKMALI"Aşının risklerinden korkanların aşı olmak istemediğine ancak Kovid-19'un yarattığı riskin çok daha yüksek olduğuna değinen Dr. Süleymanoğlu,  "Aşıdan çekinenler acaba Kovid hastası olmaktan, yoğun bakımda yatmaktan çekinmiyor mu? Pandeminin başlarında enfeksiyon uzmanlarımıza sormuştum, hangi aşıyı yaptıralım diye. O zamanlar daha aşılar gelmemişti. Dediler ki hangisini buluyorsanız onu yaptırın, ama bir an önce yaptırın. Şimdi her iki aşı da var. BioNtech'in etkinliği biraz daha fazla, Sinovac da eskiden beri yapısını bildiğimiz inaktif bir aşı. Biz kombine yaptırdık mesela. İkisini de yaptırdık. Hiçbir sakıncası yok" ifadesini kullandı.

"ŞU AN GENÇ KESİMİN AŞILANMASI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR"Daha aktif olan genç kesimin aşılanmasının şu dönem çok daha önemli olduğunu belirten Dr. Süleymanoğlu, önemli uyarılarda bulunarak, "Enfeksiyonu daha fazla taşıyan kesin genç kesim. Aslında genç kesimin daha fazla aşı olması lazım. Bir evde bir kişide hastalık olduğunda diğer insanlara da yayma riski var. Gençler çok hareketli olduğu için, sosyal alanlara, restoranlar, eğlence merkezleri, çalışma ortamı, toplu taşıma vb, çok fazla girdikleri için gençlerin bir an önce aşılarını olması daha da önemli bu dönem. Bir de aslında bir toplumda bir tek kişide bile bulaşıcı hastalık varsa, o toplum risk altındadır. Şu an pandemi bitmedi ki, çok sayıda insanda enfeksiyon var hala. Delta varyantı var, değişik varyantları konuşuyoruz. Ayrıca, aşının içinde adjuvant madde dediğimi bağışık yanıtı artıran bir madde de olduğu için, aşı yaptıranlar başka enfeksiyonları da hafif geçiriyor" şeklinde konuştu.

"AŞIMI DA OLURUM KURBANIMI DA KESERİM"Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde ikinci doz aşısını olmak için hastaneye gelen 65 yaşındaki Peruze Coşkuner, "Bayramın birinci günü aşıya geldim. İnsanlarımız mutlaka aşı olsun. Aşısız kimse kalmasın, yanlış bir şey değil ki bu? Yanlış bir şey olsa devletimiz zaten yapmaz bunu. Biz salgın boyunca hep evde kaldık, 1,5 yıl boyunca dışarı çıkmadım ben. Hep kızım gitti alışverişi yaptı. Temizlik ve hijyene hep dikkat ettim. Aşımı oldum ama korunmaya da devam edeceğim. Bayramı da yaparım, kurbanımı da keserim, aşıya da gelirim tabii ki" dedi.

"ABİM AŞISIZDI VE ÇOK AĞIR GEÇİRDİ"Henüz aşı yaş sırası gelmediği günlerde abisinin Kovid geçirdiğini ve çok ağır atlattığını söyleyen 20 yaşındaki Doğa Yazıcı ise ikinci doz aşısını olduktan sonra kendisini daha güvende hissedeceğini söyleyerek  "İlk dozumu 28 Haziran'da olmuştum. Bugün ikinci dozumu olacağım. Aşı olmayı destekliyorum çünkü geçen sene aşı olmadığı zamanlarda abim Kovid geçirdi ve çok ağır geçirdi. O yüzden herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de bugün ikinci dozumu yaptıracağım ve kendimi çok daha güvende hissedeceğim. Umarım herkes ihmal etmeden aşısını yaptırır" diye konuştu.

- Karabulut
Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler
Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler
Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler
Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler
Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler
Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler
Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler
Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler
Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler

COVIRAN Bereket, Türkiye, Pandemi, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok 12:56 Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı 12:43 Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu 12:34 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu
Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, 12:15 Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü 11:27 İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu 10:54 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi! Cansız bedeni, köprü altında bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz 10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı 00:30 Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı

Son Dakika Haberleri
12:42 Kasaplık girişimleri hastanede bitti! Kurbanlıklarla baş edemeyen acemi kasaplar, soluğu hastanede aldı
12:37 Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kenan Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu
12:33 Kurbanını keserken kalp krizi geçirip öldü! Yakınları, bayram gününde yasa boğuldu
12:21 İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu
12:15 Uyarılara aldırmayan vatandaşlar, "Bu alanda kesim yasak" afişinin altında kurban kesti
11:44 Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı
11:27 İnşaat malzemesi çalma girişimi pahalıya patladı! Mahalleli, yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdü
11:21 Gerçek, 15 Temmuz gecesine ait görüntülerle anlaşıldı! "Arsa bakmaya gittim" diyen Adil Öksüz, Akıncı Üssü'nden çıktı
10:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz
09:45 Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı
Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak         
13:07
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı Yasa dışı yollarla Türkiye'ye akın ediyorlar! Neden Türkiye? sorusunu Afgan göçmen açıkladı         
12:49
Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kenan Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu Dizideki partneriyle samimi görüntüleri olay olmuştu! Kenan Doğulu, o görüntüler hakkında ilk kez konuştu         
12:38
İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu İnsansız savaş uçağında ilk uçuş için geri sayım başladı! Müjdeyi, Selçuk Bayraktar duyurdu         
12:22
Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı Önce kendini asacağı iple selfie çekip kayınvalidesine gönderdi, sonra ormana gidip kendini astı         
11:45
Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı Sağlık Bakanlığı o görüntülere kayıtsız kalmadı! Hastalarına köpek muamelesi yapan doktor hakkında, soruşturma başlatıldı         
11:16
Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi Bagajları tam 2 saatte taşınabildi! Sosyetik güzel Süreyya Yalçın, Bodrum'a 46 bavulla geldi         
10:44
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu         
22:35
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı         
22:10
Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Karasu'da denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı         
17:35
17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı!         
16:28
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 13:24:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement