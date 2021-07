Bayram sabahı aşı olup kurban kesmeye gittiler - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN en büyük pandemi hastanelerinden Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde bayram sabahı da aşılama devam etti. Sabah 08.40'dan itibaren başlayan aşı randevularının çoğunluğunu ise ikinci doz aşısını olmaya gelenler oluşturdu. Arife günü aşılama sayısı 1500'ü geçen hastanede, bayramın ilk günü olmasına rağmen vatandaşların aşı olmak için sabah erken saatlerde hastaneye geldiği görüldü.

Türkiye'de şu ana kadar 21 milyon 94 bin 324 kişi iki doz aşısını yaptırdı. Delta varyantın hızla arttığı bugünlerde, aşısız olanların aşısını yaptırmış ya da henüz aşı takvimin tamamlamamış olanlar için de risk oluşturduğuna dikkat çeken uzmanlar, herkesin bir an önce randevusunu alıp aşı olmaya gitmesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'nin en büyük pandemi merkezi Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde bayram tatiline rağmen aşılama mesaisi devam etti. Başhekim Yardımcısı Dr. Yakup Süleymanoğlu, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımız çoğunlukla İstanbul'u terk etmiş olsa da yine de aşıya ilgi var. Dün (arife günü) bir günde yapılan aşı sayısı 1500 idi. Bugün de randevu almış olan vatandaş sayısı sabah saatleri için 298 civarı. Randevusuz başvuran vatandaşlarımızı da aşılıyoruz" dedi.

DELTA'DAKİ ARTIŞ NEDENİYLE SONBAHARDA YENİ BİR DALGA GELEBİLİR

Tıpkı korunma önlemleri gibi aşı konusunda da genel olarak bir rehavet yaşandığını anlatan Dr. Süleymanoğlu, "Ne yazık ki bu son derece tehlikeli ve sakıncalı bir durum. Çünkü bu hastalıktan korunabileceğimiz en güçlü yol aşı. Delta varyantının da hızla artması, sonbaharda enfeksiyonun tekrar artacağı endişesi yaratıyor. Enfeksiyonun şu anda durağana geçmiş olması, daha sonra artacağı anlamına gelebiliyor. O nedenle aşıyı mutlaka yaptırmak gerekiyor. Gerçekten bilinçli kesim de aşısını oluyor zaten. bu konuda bilim insanları ne diyorsa, onu yapmak, ona uymak lazım. Örneğin ben, eşim ve annem üçüncü doz aşılarımızı yaptırdık. İlk iki doz aşılarımızı Sinovac ile olduk. Üçüncü dozumuzu da Biontech yaptırdık. Pandeminin ilk zamanlarında çok sayıda sağlık çalışanının öldüğü haberleri geliyordu. Aşılandığımızdan beri bu yok. Aşı hayat kurtarıyor. Aşı yaptıranlarda Kovid'den ölüm riski yüzde 1 bile değil" dedi.

"AŞIDAN KORKANLAR HASTALIĞIN KENDİSİNDEN DAHA ÇOK KORKMALI"Aşının risklerinden korkanların aşı olmak istemediğine ancak Kovid-19'un yarattığı riskin çok daha yüksek olduğuna değinen Dr. Süleymanoğlu, "Aşıdan çekinenler acaba Kovid hastası olmaktan, yoğun bakımda yatmaktan çekinmiyor mu? Pandeminin başlarında enfeksiyon uzmanlarımıza sormuştum, hangi aşıyı yaptıralım diye. O zamanlar daha aşılar gelmemişti. Dediler ki hangisini buluyorsanız onu yaptırın, ama bir an önce yaptırın. Şimdi her iki aşı da var. BioNtech'in etkinliği biraz daha fazla, Sinovac da eskiden beri yapısını bildiğimiz inaktif bir aşı. Biz kombine yaptırdık mesela. İkisini de yaptırdık. Hiçbir sakıncası yok" ifadesini kullandı.

"ŞU AN GENÇ KESİMİN AŞILANMASI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR"Daha aktif olan genç kesimin aşılanmasının şu dönem çok daha önemli olduğunu belirten Dr. Süleymanoğlu, önemli uyarılarda bulunarak, "Enfeksiyonu daha fazla taşıyan kesin genç kesim. Aslında genç kesimin daha fazla aşı olması lazım. Bir evde bir kişide hastalık olduğunda diğer insanlara da yayma riski var. Gençler çok hareketli olduğu için, sosyal alanlara, restoranlar, eğlence merkezleri, çalışma ortamı, toplu taşıma vb, çok fazla girdikleri için gençlerin bir an önce aşılarını olması daha da önemli bu dönem. Bir de aslında bir toplumda bir tek kişide bile bulaşıcı hastalık varsa, o toplum risk altındadır. Şu an pandemi bitmedi ki, çok sayıda insanda enfeksiyon var hala. Delta varyantı var, değişik varyantları konuşuyoruz. Ayrıca, aşının içinde adjuvant madde dediğimi bağışık yanıtı artıran bir madde de olduğu için, aşı yaptıranlar başka enfeksiyonları da hafif geçiriyor" şeklinde konuştu.

"AŞIMI DA OLURUM KURBANIMI DA KESERİM"Bayramın ilk günü sabah erken saatlerde ikinci doz aşısını olmak için hastaneye gelen 65 yaşındaki Peruze Coşkuner, "Bayramın birinci günü aşıya geldim. İnsanlarımız mutlaka aşı olsun. Aşısız kimse kalmasın, yanlış bir şey değil ki bu? Yanlış bir şey olsa devletimiz zaten yapmaz bunu. Biz salgın boyunca hep evde kaldık, 1,5 yıl boyunca dışarı çıkmadım ben. Hep kızım gitti alışverişi yaptı. Temizlik ve hijyene hep dikkat ettim. Aşımı oldum ama korunmaya da devam edeceğim. Bayramı da yaparım, kurbanımı da keserim, aşıya da gelirim tabii ki" dedi.

"ABİM AŞISIZDI VE ÇOK AĞIR GEÇİRDİ"Henüz aşı yaş sırası gelmediği günlerde abisinin Kovid geçirdiğini ve çok ağır atlattığını söyleyen 20 yaşındaki Doğa Yazıcı ise ikinci doz aşısını olduktan sonra kendisini daha güvende hissedeceğini söyleyerek "İlk dozumu 28 Haziran'da olmuştum. Bugün ikinci dozumu olacağım. Aşı olmayı destekliyorum çünkü geçen sene aşı olmadığı zamanlarda abim Kovid geçirdi ve çok ağır geçirdi. O yüzden herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini düşünüyorum. Ben de bugün ikinci dozumu yaptıracağım ve kendimi çok daha güvende hissedeceğim. Umarım herkes ihmal etmeden aşısını yaptırır" diye konuştu.



- Karabulut