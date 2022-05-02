Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti - Son Dakika
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Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti

02.05.2022 13:08
Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti

Samsun'da bayram sabahı magandalar tarafından tabancayla havaya açılan ateş sonucu yorgun merminin isabet ettiği otomobilin camında maddi hasar meydana gelirken, araç sahibi insanın kafasına da gelebileceğini hatırlatarak, "Silahla ateş etmeyin" çağrısında bulundu.

Samsun'da bayram sabahı magandalar tarafından tabancayla havaya açılan ateş sonucu yorgun merminin isabet ettiği otomobilin camında maddi hasar meydana gelirken, araç sahibi insanın kafasına da gelebileceğini hatırlatarak, "Silahla ateş etmeyin" çağrısında bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram sabahı kimliği belirsiz magandaların havaya tabancayla ateş açması üzerine yorgun mermi park halinde olan Volkan Altunok'a (22) ait otomobilin ön camından girerek paspasın üzerine düştü. Aracının yanına geldiğinde cama mermi isabet ettiğini gören Volkan Altunok, polise ihbarda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçta incelemede bulunup mermi çekirdeğine el koydu. Sağlık Müdürlüğünde teknisyen olarak görev yapan Volkan Altunok, "Sabah aracın yanına gelince fark ettim. ya bir insanın kafasına gelseydi. Çocuğun kafasına gelip ölebilirdi. Silah atmayalım. Cam değişir önemli değil. İnsanın kafasına, çoluğu çocuğu öldürebilir. Atmayalım" diyerek çağrıda bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti
Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti
Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti
Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti
Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti
Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti
Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti

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Tragger, Samsun, Bayram, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram sabahı atılan maganda kurşunu aracın camına isabet etti - Son Dakika
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