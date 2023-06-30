Bayram sabahı kaçan kurbanını bulmak için 3 gündür arazi arazi geziyor - Son Dakika
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Bayram sabahı kaçan kurbanını bulmak için 3 gündür arazi arazi geziyor

30.06.2023 11:35

Tunceli'de kesim öncesinde ipini kopararak kaçan kurbanlık 3 gündür her yerde aranıyor. Aldığı koyun kaçtığı için kurbanını henüz kesemeyen Erdal Güven isimli vatandaş, "Hayvanı bulsam da kurban etmekten vazgeçeceğim. Onu normal yaşamına bırakacağım" şeklinde konuştu.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, Kurban Bayramı için alınan koyun, bayram sabahı ipini koparıp kaçarken, sahibi kaçan kurbanlığının bulunması için 3 gündür arazi arazi geziyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla Çemişgezek ilçesine kurulan hayvan pazarından satın alınarak eve götürülen kurbanlık koyun, kesim öncesinde ipini kopararak kaçmaya başladı. Aldığı koyun kaçtığı için kurbanını henüz kesemeyen Erdal Güven isimli vatandaş, üç gündür kaçarak kayıplara karışan koyunu arıyor.

3 gündür dağ taş demeden keseceği kurbanı arıyor

"İNSAN ÜZÜLÜYOR"

Kurban Bayramının ikinci gününde, tüm aramalara rağmen kurbanlığını bulamadığını aktaran Erdal Güven, "Ben Antalya'da yaşıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla ailemi ziyaret etmek için Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine geldim. Kurbanlığımızı arife günü aldık ve bahçeye getirerek bağladık. Bayram namazı sonrası kasap ile birlikte kesmek için geldiğimizde koyun ipini kopararak kaçtı. Burası bir doğa, kayalıklar içinde bir yer. Hayvanın buradan kaçması önemli değil, belki doğaya kurban olacak ama insan üzülüyor" dedi.

3 gündür dağ taş demeden keseceği kurbanı arıyor

BULURSA KURBAN ETMEYECEK

Hayvanı bulduğu takdirde kurban etmeyeceğini ifade eden Güven, "Ben kurban kesemedim ama doğanın içerisinde kurtların ve çakalların kurbanı olacağından arıyorum. Yoksa maddi bir değer olarak bakmıyorum. İnşallah buluruz. Hayvanı bulsam da kurban etmekten vazgeçeceğim. Onu normal yaşamına bırakacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yaşam Bayram sabahı kaçan kurbanını bulmak için 3 gündür arazi arazi geziyor - Son Dakika


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