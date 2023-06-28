Bayram sabahı silahlar konuştu - Son Dakika
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Bayram sabahı silahlar konuştu

28.06.2023 07:46

Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği devam etti. Bayram namazının ardından şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Polis ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti. Silah sesleri korku yarattı. Jandarma ve polis ekipleri olayları araştırmaya başladı. Geçmişten günümüze devam eden bayram adeti yerine getirildi. Ancak geçmiş yıllarda yaşanan bir olayda bir kişi hayatını kaybetmişti.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı'nın sabahı silah atma geleneği bu yıl da sürdü. Şehrin dört bir yanından silah sesleri yükseldi. Şehrin dört bir yanında silahlar susmazken, polis ekipleri ise ihbarlar üzerine harekete geçti.

İHBAR YAĞDI

Zonguldak'ta ellerindeki silahları art arda ateşleyen vatandaşlar, geçmişten günümüze devam eden bayram adetini yerine getirdi. Aralıksız duyulan silah sesleri duruma alışkın olmayanları korkuttu. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve kapı önlerine çıkarak silahlarını ateşledi. Jandarma ve polis ekipleri ise ihbarlar üzerine silah seslerinin duyulduğu bölgelerde çalışma başlattı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Öte yandan, 2015 yılındaki Kurban Bayramı'nda Taşbaca Mahallesi'nde kurbanının kesilmesini bekleyen 64 yaşındaki Temel Civelek, kimliği belirsiz bir magandanın tabancasından çıkan kurşunun hedefi olmuş, kurşunun sırtına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA
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Kurban Bayramı, Güncel, Son Dakika

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