Bayram sakinliğini fırsat bilen Başkentliler soluğu parklarda aldı - Son Dakika
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Bayram sakinliğini fırsat bilen Başkentliler soluğu parklarda aldı

03.05.2022 15:54

Bayram sakinliğini fırsat bilen Başkentliler soluğu parklarda aldı Başkentin en uğrak yerleri Ramazan Bayramı nedeniyle boş kaldı.

Bayram sakinliğini fırsat bilen Başkentliler soluğu parklarda aldı

ANKARA - Başkentin en uğrak yerleri Ramazan Bayramı nedeniyle boş kaldı. Sessizliğe bürünen şehrin tadını çıkarmak isteyen Başkentliler ise soluğu parklarda aldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla cadde ve sokakları boş kalan Ankara, alışılagelmiş kalabalık görüntüsünden uzak bir güne sahne oldu. Kentin uğrak mekanlarından olan Atakule, Kuğulu Park, Kızılay Meydanı ve Gençlik Parkı gibi noktalar, normal günlere nazaran daha sakin kaldı. Bayramı Ankara'da geçirmeyi tercih eden vatandaşlar ise kendilerini şehrin yeşil alanlarına atarak günün tadını çıkardı.

"Keşke hep böyle olsa, rahatız trafik yok"

Ankara'nın trafiğindeki rahatlamadan memnun kaldığını söyleyen Metecan Yener, "Bu günü yeğenimle birlikte geçiriyorum. Ankara sokakları boşaldı. Keşke hep böyle olsa, rahatız trafik yok. Eğlenip tatilin tadını çıkartacağız" ifadelerini kullandı.

"Herkes köyüne, memleketine gitti"

Bayram nedeniyle Ankara'da yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunun şehirden ayrılması il beraber işlerinde düşüş olduğunu belirten taksi esnafı Yaşar Özdemir ise, "Ankara boşaldı. Hiç kimse yok. Herkes köyüne, memleketine gitti. İşlerimiz de haliyle düştü. İşler çok düştü, caddeler boş. İki üç saat bekliyoruz bir işi ancak alabiliyoruz. Bu durum bayram tatili boyunca devam eder. İşler arefe gününden itibaren çok düştü. Örneğin bayramdan önce 10 müşteri alıyorsak, şimdi sayı üçe dörde düştü. Bayramların da eskisi gibi tadı yok. Akrabalar artık birbirine fazla sahip çıkmıyor" dedi.

Bayram sakinliğini fırsat bilen Başkentliler soluğu parklarda aldı
Bayram sakinliğini fırsat bilen Başkentliler soluğu parklarda aldı
Bayram sakinliğini fırsat bilen Başkentliler soluğu parklarda aldı
Bayram sakinliğini fırsat bilen Başkentliler soluğu parklarda aldı

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Ramazan Bayramı, Atakule, Ankara, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayram sakinliğini fırsat bilen Başkentliler soluğu parklarda aldı - Son Dakika


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