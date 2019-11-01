Son Dakika Haberleri: Bayram: "Şeker Fabrikasının alım politikası pancar üreticisini canından bezdirdi"
Son Dakika Güncel Bayram: 'Şeker Fabrikasının alım politikası pancar üreticisini canından bezdirdi'

Bayram: "Şeker Fabrikasının alım politikası pancar üreticisini canından bezdirdi"

6 saat önce

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, pancar alım kampanyasının başlamasıyla birlikte sorunlarında başladığını söyledi.

Bayram:

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, pancar alım kampanyasının başlamasıyla birlikte sorunlarında başladığını söyledi.


Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, özellikle bazı kantarların geç açılması, erken açılan kantarlarında düzenli alım yapmayarak serbest söküme geçilmemesi, üreticimizi büyük sıkıntıya sokmuştur. Bugün itibarı ile arazide 400 bin ton civarında pancarımız var ve üreticimiz canından bezmiş durumda. Yaşanan tüm bu sıkıntıları Milletvekillerimiz Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser'e iletiyoruz ve çözüme ulaşıyoruz. Ancak hem milletvekillerimiz hem de bizlerin tüm çaba ve gayretleri ile çözülen sorunlar, kurumlardaki yetkililerin sorumluluk almaması ve tecrübeli personelin olmaması neticesinde istenilen seviyeye ulaşamamaktadır. Önümüz kara kış, üreticimiz tedirgin ve pancar yerlerine hububat ekimi yapılacak. Bu alım politikaları günlük kotalarla yaklaşık 60 gün sürer, tabi hava hiç yağmaz ise. Ama soğukların ve yağışların gün geçtikçe artacağı kış mevsimine giriyoruz. Umarım Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu fiyatlarla yüzü gülen ama tarihinde yaşamadığı zorlukları çeken pancar üreticimizin haklı sebeplerden dolayı Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü ve Ereğli Fabrika Müdürlüğü üreticilerimizin sesini duyarlar" dedi. - KARAMAN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:13 Kaynak: İHA
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