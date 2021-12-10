Bayram Şekeri Filmi - Son Dakika

Bayram Şekeri, bir çocuğun çevresinde yeniden toparlanmaya çalışan tükenmiş bir ailenin hikayesini konu ediyor. Bilal Kalyoncu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu 'Bayram Şekeri' filminin oyuncu kadrosunda Öykü Gürman, Ulaş İnan Torun, Deniz Oral, Arben Akış gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen: Bilal Kalyoncu
Senaryo: Bilal Kalyoncu, Koray Yeltekin
Oyuncular: Öykü Gürman, İnan Ulaş Torun, Arben Akış, Deniz Oral, Aslı Bankoğlu, Serkan Şengül, Kaan Yılmaz, Polen Ocakoğlu, Faruk Sofuoğlu, Alara Turgut, Serhat Sümer, Hande Hastepe, Kayra Hamza Tokat
Filmin Türü: Dram
Orijinal Adı: Bayram Şekeri
Yapımcı Firma: 2506
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Dağıtıcı Firma: CJ ENM
Vizyon Tarihi: 10.12.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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