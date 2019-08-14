Bayram şekeri jandarmadan

DÜZCE (İHA) –Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüşler devam ederken, Kaynaşlı otoyol gişelerinde Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama yaptı.

DÜZCE (İHA) –Kurban Bayramı'nın son gününde tatilcilerin dönüşler devam ederken, Kaynaşlı otoyol gişelerinde Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama yaptı. Jandarma ekipleri, sürücülere bayram şekeri vererek uyarılarda bulundu. Bir sürücü ise jandarma ekiplerine jest yaparak çikolata ikram etti.



Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen sürücüler için Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kaynaşlı Otoyol gişelerinde uygulama yaptı. Sürücülerin güven içinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla yapılan uygulamada drone da kullanıldı. Jandarma gişeleri kullanan sürücüleri durdurarak araç içindeki sürücü ve vatandaşların emniyet kemerlerini takıp takmadıklarını kontrol etti. Emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür eden jandarma ekipleri, emniyet kemerini takmayan sürücü ve vatandaşlara emniyet kemerini takmaları konusunda uyarılarda bulundular.



Jandarmanın uygulamasını yerinde bulan sürücü ve vatandaşlar ise uygulamaların kurallara uymayan sürücüler için caydırıcı olduğunu söyledi. Jandarma uygulamaları esnasında durdurduğu sürücülere ve araç içlerinde bulunan vatandaşlara kolonya ve şeker ikramı yaptı.



Sürücüden uygulama yapan ekiplere jest



Kaynaşlı otoyol gişelerinde uygulama yapan jandarma ekiplerine durdurdukları bir sürücü jest yaparak çikolata ikram etti. Çikolata ikramını geri çevirmeyen jandarma ekipleri, sürücünün kurallara uyduğunu da görünce teşekkür etti. Uygulamaya Narkotik Köpeği Fırtına ile drone ekipleri de katıldı. - DÜZCE

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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