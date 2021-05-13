Bayram şekerleri Başkan Oğuz'dan - Son Dakika

Bayram şekerleri Başkan Oğuz'dan

13.05.2021 12:01
Bayram şekerleri Başkan Oğuz'dan, System.String[]

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bayram namazının ardından bayramlarını tebrik ettiği vatandaşlara şeker ikramında bulundu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bayram namazının ardından bayramlarını tebrik ettiği vatandaşlara şeker ikramında bulundu. Tam kapanma tedbirlerine hassasiyetle uyulmasının önemine değinen Başkan Oğuz, "Evlerimizde kalarak aile büyüklerimizin ve sevdiklerimizin bayramlarını telefonla tebrik edelim. Bayram sonrası normalleşmenin başlayacağı günleri temenni ediyorum" dedi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ramazan Bayramı namazını Ulu Cami'de vatandaşlarla birlikte kıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği namaz, maske, mesafe ve temizlik kurallarına büyük hassasiyet gösterilerek kılındı. Başkan Oğuz, namazın ardından cami avlusunda vatandaşların bayramlarını tebrik ederek, kendileriyle bir süre sohbet etti. Başkan Oğuz, burada belediye ekipleriyle birlikte vatandaşlara bayram şekeri ikramında bulundu.

"Tedbirlere uyalım, duyarlı davranalım"

Başkan Oğuz, bayramların toplum hayatımızda özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Bizleri bir arada tutan, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayan bir Ramazan Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Korona virüs salgını nedeniyle bu sene de Ramazan Bayramı'nı evlerimizde karşılıyoruz. Tam kapanma nedeniyle alınan tedbirlere uymamız bireysel ve toplumsal sağlığımız açısından son derece önemli. Tüm hemşerilerimi bu bayramda daha duyarlı davranmaya davet ediyorum. Evlerimizde kalarak aile büyüklerimizin ve sevdiklerimizin bayramlarını telefon ederek tebrik edelim. İnşallah bayram sonrası kısıtlamaların kalkacağı ve normalleşmenin başlayacağı günleri temenni ediyorum. Ülkemizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Kahramankazan Belediyesi, ilçe genelindeki tüm camilerde bayram namazı sonrasında vatandaşlara bayram şekeri ikramında bulundu. Belediye ekipleri, hal hatır sordukları vatandaşların bayramlarını tebrik etti. - ANKARA

Bayram şekerleri Başkan Oğuz'dan
Bayram şekerleri Başkan Oğuz'dan
Bayram şekerleri Başkan Oğuz'dan
Bayram şekerleri Başkan Oğuz'dan
Bayram şekerleri Başkan Oğuz'dan

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bayram şekerleri Başkan Oğuz'dan - Son Dakika


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