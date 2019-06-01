Son Dakika Haberleri: Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı
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Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı

1 saat önce

Gaziantep'te Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çikolatalar ve şekerler tezgahlardaki yerini aldı.

Bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı, System.String[]
Gaziantep'te Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala çikolatalar ve şekerler tezgahlardaki yerini aldı.

Gaziantep'te Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilecek, çikolata ve bayram şekerleri görücüye çıktı. Birbirinden renkli ve lezzetli bayram şekerleri tezgahlarda alıcısını bekliyor. Ramazan Bayramı'nın olmazsa olmazı haline gelen meyveli ve çikolatalı şekerlerin kilogram fiyatı, 10 lira ile 20 lira arasında değişiyor. Bayram öncesinde özellikle marketlerde ve kuru yemişçilerde satılan bayram şekerlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Her bütçe uygun şekerlerin yer aldığı tezgahlarda ayrıca, lokum ve kuru yemişler de bulunuyor.

Gaziantep çarşısında bayram şekeri satan kuru yemişçi Mehmet Deniz, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli renk ve tatlarda bayram şekerlerini satışa sunduklarını ifade ederek, "11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bıraktık ve akabinde Ramazan Bayramı'nı eda edeceğiz. Bayramda da olmazsa olmaz şekerler ve çikolatalardır. Bu bayramda da misafirlere şekerler ve çikolatalar ikram edilecek. Bayram öncesinde tezgahlarımızda yerlerini alan bayram şekerlerinin fiyatı 10 lira ile 20 lira arasında değişiyor ve her kalitede ürünümüz mevcuttur. Satışlarımız da şu an için iyi durumda" diye konuştu.

Ramazan Bayramı'nda misafirlerine bayram şekeri ikram edecekler de şeker ve çikolataların bulunduğu tezgahlarda alışverişlerini yaptı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:53 Kaynak: İHA
Gaziantep, Ramazan Bayramı, Ekonomi
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