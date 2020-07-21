Bayram Şenocak: Korona sürecinde stokları azalan Türk Kızılayı'na 15 bin 150 ünite kan topladık - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın ilk kan bağışını yaparak başlattığı Türk Kızılayı'na kan bağışı kampanyası kapsamında il genelinde 15 bin 150 ünite kan toplandı.

PLATİN MADALYA TAKDİM EDİLDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın öncülüğünde il genelinde başlatılan kan bağışı kampanyası tamamlandı. Koronavirüs sürecinde kan stokları azalan Türk Kızılayı'na destek olmak amacıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında 15 bin 150 ünite kan toplandı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Şenocak'ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Ayrıca Kınık, Şenocak'a kan bağışçılarına verilen en üst madalya olan 'Platin Madalya' takdim etti.

ŞENOCAK: "KAN BAĞIŞINA İLK, İL BAŞKANLIĞIMIZDAN BAŞLADIK"

Ödül takdiminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Şenocak, "Öncelikle bu ödülü bütün teşkilatımız adına alıyorum. Başkanımızla yaklaşık 1,5 ay önce yaptığımız görüşmede kan stoklarındaki azalışa dikkat çekmişti. Biz de bu durumda neler yapabiliriz diye bir çalışma yaptık. İstişareler sonucunda il genelinde bütün teşkilatımızla kan bağışı kampanyası başlatma kararı aldık. Kan bağışına ilk önce İl Başkanlığımızdan başladık. Ardından 39 ilçemize yaygınlaştırdık" dedi.

ŞENOCAK: "DÜZENLİ OLARAK KAN BAĞIŞINDA BULUNMAYA ÖZEN GÖSTERELİM"

Pandemi sürecinde olunmasına rağmen kampanyanın verimli geçtiğini belirten Şenocak, "Kampanyamız 4 hafta boyunca devam etti. Pandemi sürecinde olmamıza ve bazı hafta sonları da kısıtlı sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen çok şükür verimli bir çalışmaya imza atarak genel toplamda 15 bin 150 ünite kan topladık. Tüm teşkilat mensuplarımıza, bağışçılarımıza, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. 'Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır' şuuruyla bütün vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. AK Parti İstanbul Teşkilatı olarak kan bağışı kampanyamız bununla sınırlı kalmayacak, önümüzdeki günlerde de benzer kampanyaları organize edeceğiz" diye konuştu.

KINIK: "ERKEKLER YILDA 4 KEZ, KADINLAR YILDA 3 KEZ KAN VEREBİLİR"

Kan stoklarının azaldığı bir dönemde bu kampanyanın çok faydalı olduğunu vurgulayan Kınık, "AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'a, böylesine anlamlı ve önemli bir çalışmaya öncülük ettiği için teşekkür ediyorum. Katkı sağlayan teşkilat mensuplarına ve bağışçılarımıza da şükranlarımı sunuyorum. 4 hafta gibi kısa bir sürede 39 ilçede 15 bin 150 ünite kan bağışıyla gerçekten başarılı bir kampanyaya imza atıldı. Özellikle kan stoklarımızın azaldığı Koronavirüs sürecinde yapılan bu kan bağışı çok faydalı oldu. Bütün teşkilatlara örnek olmasını diliyorum. Hem beden sağlığı hem de bir insanın ihtiyacını karşılamak adına kan bağışı çok önemli. Erkekler yılda 4 kere, kadınlar ise yılda 3 kere kan bağışında bulunabilirler" hatırlatmasında bulundu.