Bayram Şenocak: "Sonuç Ne Olursa Olsun Saygı Gösterecek, Milletimizin Tercihi Başımızın Üzerinde...
1 saat önce
Bayram Şenocak: "Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz"
Bayram Şenocak
: "Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz"
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:18 Kaynak: AA
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