Son Dakika Haberleri: Bayram Şenocak: "Sonuç Ne Olursa Olsun Saygı Gösterecek, Milletimizin Tercihi Başımızın Üzerinde...

Bayram Şenocak: "Sonuç Ne Olursa Olsun Saygı Gösterecek, Milletimizin Tercihi Başımızın Üzerinde...

1 saat önce

Bayram Şenocak: "Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz"

Bayram Şenocak:
Bayram Şenocak: "Sonuç ne olursa olsun saygı gösterecek, milletimizin tercihi başımızın üzerinde diyeceğiz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:18 Kaynak: AA

Bayram Şenocak, Güncel
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