Bayram Şenocak: "Teşkilatlarımız Dün Geceden Beri Teyakkuz Halinde Hiç Uyumadan Tüm Verileri Tekrar...

Bayram Şenocak: "Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar.

Bayram Şenocak: "Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut."

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