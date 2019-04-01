Son Dakika Haberleri: Bayram Şenocak: "Teşkilatlarımız Dün Geceden Beri Teyakkuz Halinde Hiç Uyumadan Tüm Verileri Tekrar...

Bayram Şenocak: "Teşkilatlarımız Dün Geceden Beri Teyakkuz Halinde Hiç Uyumadan Tüm Verileri Tekrar...

1 saat önce

Bayram Şenocak: "Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar.

Bayram Şenocak:
Bayram Şenocak: "Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:17 Kaynak: AA

İstanbul, Bayram Şenocak, Güncel
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