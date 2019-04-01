Bayram Şenocak: "Teşkilatlarımız Dün Geceden Beri Teyakkuz Halinde Hiç Uyumadan Tüm Verileri Tekrar...
1 saat önce
Bayram Şenocak: "Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar.
Bayram Şenocak: "Teşkilatlarımız dün geceden beri teyakkuz halinde hiç uyumadan tüm verileri tekrar gözden geçiriyorlar. Şunu açık yüreklilikle söylüyorum; İstanbul'da sonucu etkileyecek şekilde bu usulsüzlüklerden emin olun elimizde fazlasıyla mevcut."
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 03:17 Kaynak: AA
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