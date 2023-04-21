Bayram seyran dinlemeden kavgaya tutuştular! Ortalığı kan götürdü: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bayram seyran dinlemeden kavgaya tutuştular! Ortalığı kan götürdü: 5 kişi yaralandı

21.04.2023 11:36

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bayram namazına giden husumetli iki aile karşı karşıya geldi. Aralarında çıkan tartışma yerini kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya bıraktı. Polis ekipleri, 5 kişinin yaralandığı olaya karışanların yakalanması için çalışması başlattı.

Sabah saatlerinde Karlıova ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, husumetli iki aile, bayram namazına giderken karşılaştılar.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Aileler arasında başlayan tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda M.E. silahla, M.E., S.E., E.E. ve Ö.E. de taş ve sopa darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

Yaralılar, Karlıova Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. Polis, bazı kişileri ifadelerini almak için emniyete götürürken, olaya karışanların yakalanması için çalışması başlatıldı.

İşte yaralıların kaldırıldığı hastaneden kareler;

Bayram namazında kavga! Ortalık kan gölüne döndü, 5 yaralı var
Bayram namazında kavga! Ortalık kan gölüne döndü, 5 yaralı var
Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Murat Aslan: cahilin çok olduğu yerde cehalet eksik olmazmış Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika 3. Sayfa Bayram seyran dinlemeden kavgaya tutuştular! Ortalığı kan götürdü: 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram seyran dinlemeden kavgaya tutuştular! Ortalığı kan götürdü: 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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