Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı - Son Dakika
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Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı

30.04.2022 11:07

Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı Diyarbakır'da tatlıcıların yoğun bayram mesaisi başladı, siparişlere yetişmeye çalışan tatlıcılar 3 vardiyaya çıkarken bu bayram en çok siparişi verilen soğuk baklava oldu.

Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da tatlıcıların yoğun bayram mesaisi başladı, siparişlere yetişmeye çalışan tatlıcılar 3 vardiyaya çıkarken bu bayram en çok siparişi verilen soğuk baklava oldu.

Diyarbakır'da 30 yılı aşkın süredir tatlı sektöründe öncü olan Hacıbaba Pastaneleri, Ramazan Bayramında vatandaşların taleplerini karşılamak için kolları sıvadı. 3 vardiyalı sistemiyle Türkiye ve sınır dışı ülkelere siparişleri yetiştirmeye çalışılırken bu yıl bayram tatlısı olan kadayıfın tahtını soğuk baklava salladı. Tatlı satışlarının 6-7 kat arttığını kaydeden Hacıbaba Pastaneleri Firma Müdürü Mehmet Aydar, "Yöremizde bayramlarda tatlıya aşırı rağbet var, bizde gerek özel gerekse tezgah siparişlerimizi yetiştirmek için bütün imalathanelerimiz 3 vardiyalı şekilde çalışıyor. Türkiye geneline siparişlerimiz var tüm personeller yetiştirmek için seferber olduk, ayrıca siparişlerimiz sınır ötesine kadar çıkmakta, Irak ve İran başta olmak üzere birçok ülkeye yetiştirmeye çalışıyoruz. Normalde günlük 10 ton kadayıf siparişi alırken bayram öncesi 3 katına kadar çıkarttık. Tescilli ve patentli olan soğuk baklava ürünümüz hem havaların ısınması hem de ramazanın sıcaklara denk gelmesi rağbeti artırdı, normalde günlük olarak 20 tona kadar sipariş alınırken bu bayram 6 ila 7 katına kadar çıktı. Bu bayram ilginç ki her zaman kadayıfı çok satarken soğuk baklava bu bayram kadayıfın tahtını salladı" dedi.

Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı
Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı
Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı
Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı
Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı
Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı
Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı
Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı
Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı

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3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram siparişleri yetişsin diye 3 vardiyaya çıktı, soğuk baklava kadayıfın tahtını salladı - Son Dakika
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