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Bayram Şit yarın son yolculuğuna uğurlanacak

1 saat önce

Vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

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Vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Şit'in naaşı, Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.
Yaklaşık 1 aydır Ankara Hastanesi ve Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesinde yaşlılık nedeniyle tedavi gören 89 yaşındaki şampiyon güreşçi, bu sabaha karşı hayatını kaybetmişti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:48 Kaynak: AA
Spor
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