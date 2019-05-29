Bayram Şit yarın son yolculuğuna uğurlanacak
1 saat önce
Vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:48 Kaynak: AA
Vefat eden olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Bayram Şit, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Şit'in naaşı, Ankara Kocatepe
Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka
Mezarlığı'nda defnedilecek.
Yaklaşık 1 aydır Ankara Hastanesi ve Beytepe Murat Erdi Eker Devlet Hastanesinde yaşlılık nedeniyle tedavi gören 89 yaşındaki şampiyon güreşçi, bu sabaha karşı hayatını kaybetmişti.
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