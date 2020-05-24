Bayram sofraları Sancaktepe'de kuruldu - Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı bu yıl evlerde geçiyor. Sancaktepe Belediyesi bayramın birinci gününde sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş ve üstü vatandaşlara sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bayram sofrası kurdu. Kurulan sofralarda 65 yaş ve üstü vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı bu sene buruk kutlanıyor. Sancaktepe Belediyesi, saat 14.00'da başlayan 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma izninde, onlara bayram coşkusu yaşattı.Belediye, izin saatlerinde kurulan bayram sofralarında, ileri yaştaki vatandaşların mutluluğuna ortak oluyor. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü'nün de katıldığı bayramlaşmada, vatandaşlara pide ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

"UMUYORUZ Kİ MASKELERLE GEÇİRDİĞİMİZ SON BAYRAM OLACAK"

Sancaktepe'de mahalle mahalle dolaşarak komşularının bayramını kutlayan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Öncelikle milletimizin, İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlarda sağlıkla buluşmayı nasip etsin diyorum. Bu, bu şekilde geçirdiğimiz son bayramımız olsun inşallah. Yavaş yavaş normalleşiyoruz. Milletimiz kurallara çok güzel riayet etti. Özellikle büyüklerimiz sürecin başından beri kendilerini korumak amaçlı almış olduğumuz bu önlemlere çok riayet ettiler. İki aya yakın süredir evlerinden çıkmadılar. Sabırla beklediler. Bizler de onları yalnız bırakmamaya çalışıyoruz.

İki haftadır onlara verilen sürede eşlik ediyoruz. Bu haftanın bayrama denk gelmesi sebebiyle de kendilerine o alışmış oldukları bayram sofralarını biz yaşatmak istedik. Sıklıkla gelmiş oldukları parklarda kendilerine bayram sofraları hazırladık. Bayram şekerlerimizi, kolonyalarımızı kendilerine takdim ettik. İnşallah bir nebze de olsa hüzünlerini atmış olurlar. Bizler de evlatları yerine geçmiş oluruz" diye konuştu.