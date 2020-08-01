Bayram sofralarında "küçük porsiyon" tavsiyesi - Son Dakika

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Murat Gürbüz, bayram boyunca et ve tatlı tüketiminin kontrollü şekilde olması ve küçük porsiyonların tercih edilmesi gerektiğini bildirdi.

Uzman Diyetisyen Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda kırmızı et ve tatlı tüketimi sıklığının arttığını, aşırı tüketime bağlı olarak bazı rahatsızlıkların meydana geldiğini ifade etti.

Yağlı et ve sakatatların yanında tatlı tüketimiyle birlikte vücuda giren karbonhidrat ve yağ miktarının ciddi düzeyde arttığına dikkat çeken Gürbüz, özellikle şeker, kalp ve mide gibi kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların beslenme planlarını dikkatli şekilde yapmaları gerektiğini söyledi.

Gürbüz, tüketilen et miktarı kadar etin pişirilme yönteminin de önemli olduğunu belirterek, haşlama ve ızgara gibi yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.

Etle yapılan yemekler kendi yağında pişirilmesi ve ilave yağ eklenmemesi tavsiyesinde bulunan Gürbüz, şunları kaydetti:

"Etin çok yüksek ısıda pişirilmesi, uzun süre pişirilmesi ve kızartma yönteminin tercih edilmesi kanserojen maddelerin oluşumuna neden olabilmektedir. Etlerin sebzeler ile birlikte pişirilmesi veya tüketilmesi, kanserojen etkinin azaltılması ve besin çeşitliliğinin sağlanması açısından sağlıklı bir yöntemdir. Bunun yanında, etler kesinlikle çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemeli ve bazı bulaşıcı hastalıkların çiğ ve az pişmiş et tüketimi ile ortaya çıktığı unutulmalıdır.

Hayvanların kesilmesi, karkasın parçalanması, etin muhafazası, pişirilmesi ve tüketime sunulması aşamalarının her birinde kişisel hijyen kuralları kesinlikle ihmal edilmemelidir."

Gürbüz, bayram boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması gerektiğini de vurgulayarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması çağrısında bulundu.