Üye Girişi
Bayram sonrası artan trafiğe polis denetimi - Son Dakika

Bayram sonrası artan trafiğe polis denetimi

24.07.2021 14:49

Bayram sonrası artan trafiğe polis denetimi Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculukları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Bayram sonrası artan trafiğe polis denetimi

YOZGAT - Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere memleketlerine giden vatandaşların dönüş yolculukları yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle doğu illerinden batı illerine doğru yoğun bir trafik akışının söz konusu olduğu E-88 Karayolu'nda trafik havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine giden vatandaşların, bayram sonu geri dönüşleri devam ediyor. Bu kapsamda tatilciler, E-88 Karayolu'nda yoğunluk oluşturdu. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de 66 kavşakta 400 personel ile gerek şehir merkezinde gerekse bölge genelinde sürücülerin güvenli bir şekilde yolculuk yapmaları için denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Yoğunluğun oluştuğu ve zaman zaman durma noktasına gelen trafik drone ile havadan görüntülendi. Emniyet ekipleri de sürücülerin sağlıklı ve güvenli bir yolculuk yapabilmeleri için araçları durdurarak sürücüleri sık sık mola vermeleri, yorgun ve uykusuz araç kullanmamaları, emniyet kemeri takmaları ve sürat yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Yozgat'tan İstanbul'a yolculuk yapan Adem Fidan, "Uygulama çok güzel yol boyu zaten polis ekiplerimiz görevinin başında. Bize hız sınırı, uykusuzluk, emniyet kemeri gibi konularında ikaz ettiler. Yozgat'tan İstanbul'a yolculuk" dedi.

Ahmet Alper ise "Gayet güzel uygulama, dikkatli olmamız yönünde uyardılar. Yolların kalabalık olması nedeniyle emniyetli bir şekilde yolculuğumuza devam etmemiz için uyardılar. Yorgun ve uykusuz araç kullanmamamız ve sürekli dinlenmemizi istediler" şeklinde konuştu.

Bayram sonrası artan trafiğe polis denetimi
Bayram sonrası artan trafiğe polis denetimi
Bayram sonrası artan trafiğe polis denetimi
Bayram sonrası artan trafiğe polis denetimi

Kurban Bayramı, Yozgat, Bayram, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayram sonrası artan trafiğe polis denetimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü 15:33 Avustralya'da koronavirüs vakalarının artmasıyla karantina geri döndü! Halk sokaklara döküldü Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere 15:23 Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere Trabzonspor'da bomba iddia! Hatırlı kişiler araya girdi, İsmail Köybaşı transferi gerçekleşti 14:34 Trabzonspor'da bomba iddia! Hatırlı kişiler araya girdi, İsmail Köybaşı transferi gerçekleşti
Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır 13:53 Kuşadası Milli Park'ındaki şezlong ve şemsiye fiyatları tepki çekti: Bu kadar da olmaz, yazıktır, günahtır Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli 13:33 Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar 13:20 Komandolar Artvin'de! Ellerine aldıkları küreklerle balçığa gömülen ev ve iş yerlerini temizliyorlar
Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Çağatay Akman karakolluk oldu, arkadaşı da gazetecilere saldırdı 12:34 Eski sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Çağatay Akman karakolluk oldu, arkadaşı da gazetecilere saldırdı Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız 12:00 Kaçan kurbanlığın peşinden gidip ölü bunmuştu! Onur'un arkadaşından yürek parçalayan paylaşım: Elbet bir gün buluşacağız

Son Dakika Haberleri
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya sözleri: Dirilişi bir kez daha hayırlı olsun
15:22 Komşusunu dövdüğü için hapis yatan Halil Sezai'den akıl almaz sözler: Gerektiği şekilde dövemedim, bir dahaki sefere
14:06 Stancu'dan, Cicaldau transferine ilginç yorum: Galatasaray seviyesinde değil
14:05 Sarı-Kırmızılılar'ın yeni sağ beki Boey, Mbappe ve Neymar gibi yıldızlara karşı yakaladığı istatistikle parmak ısırttı
13:33 Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı: Gençlerin duyguları istismar edilmemeli
13:24 Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı
13:07 Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yüz yüze eğitime Eylül ayında başlayacağız
13:06 Sosyal medyada gündem olan video: Hastalara tarihi geçmiş koronavirüs ilaçları mı veriliyor?
12:45 Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi
12:27 Sarı-Kırmızılar, bildirimlerini açık tutsun! 2 transfer daha KAP'a bildirilecek
Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi Ghezzal cephesinden 'Hain' diyen taraftarlara çok sert cevap geldi         
15:49
Samatta özüne döndü! Fenerbahçe'nin antrenmanında şahane goller Samatta özüne döndü! Fenerbahçe'nin antrenmanında şahane goller         
15:24
Fenerbahçe, golcü futbolcu Dario Benedetto için Marsilya ile görüşmelere başladı Fenerbahçe, golcü futbolcu Dario Benedetto için Marsilya ile görüşmelere başladı         
15:08
Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü Sinir krizi geçirip kavga ettiler! Öfkeli kadın, ''İçeceksen adam gibi iç'' dediği erkeği tekme tokat dövdü         
14:09
iPhone'lara gelen iPhone'lara gelen "Evde kal" uyarısının Vodafone'da yaşanan teknik arızdan kaynaklandığı öğrenildi         
13:46
Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı Sivasspor'da beklenmedik ayrılıklar! Takım yıldızlarıyla yollarını ayrıldı         
13:25
Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! Cezayirli judocu, Tokyo Olimpiyatları'ndan çekildi! "İsrailli sporcuyla mindere çıkmam" dedi         
12:45
Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı Yusuf Güney, kendisini istediği yere götürmeyen taksi şoförü ile tartıştı         
12:09
36 metre derinliğe gömülüp 6 ayda hazır hale geliyor! Karaman'ın peyniri dünyaca ünlü Fransız rokfor peynirine rakip 36 metre derinliğe gömülüp 6 ayda hazır hale geliyor! Karaman'ın peyniri dünyaca ünlü Fransız rokfor peynirine rakip         
11:51
ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı ABD'den dikkat çeken hareket! Türkiye'nin 40 kilometre uzağını cephaneliğe dönüştürüp 400 tank yığdı         
11:30
Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor Passiflora meyvesini yetiştirmek için Almanya'dan Türkiye'ye geldi, ilk hasadının kilosunu 75 liradan satıyor         
11:24
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti Ünlü oyuncu Burcu Özberk, bikinili pozlarıyla mest etti         
11:24
Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı Bülent Serttaş'ın klibini erotik bulan YouTube yayından kaldırdı         
11:22
Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu Muğla'da sır ölüm! Yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
11:19
Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu Plajda denize girenlerin eşyalarını çalan 4 kişi, falezlerdeki kayalıklarda saklanırken bulundu         
20:17
Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi Son ankette sonuçlar dikkat çekti: Sadece 3 parti barajı geçebildi         
17:53
Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti Kocaeli'de ilginç iddia: Kasap, doğranması için verdiğim eti, eksik ve kokmuş teslim etti         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2021 16:03:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayram sonrası artan trafiğe polis denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement