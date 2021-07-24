BAYRAM SONRASI EMNİYET KEMERİ VE ALKOL DENETİMİ YAPILDI - Son Dakika

ADIYAMAN'da, trafik ekiplerince Kurban Bayramı sonrası emniyet kemeri ve alkol denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından Sıratut Mahallesi'nde araçları durduran ekipler, sürücülere alkol kontrolü ve emniyet kemeri kontrolü yapıldı.

Kentin farklı noktalarında polis ekipleri tarafından denetim yapılırken durduran sürücülere alkol kontrolü ve emniyet kemeri kontrolü yapıldı. Vatandaşlar ise yapılan denetimlerden memnun oldukların dile getirerek polis ekiplerine teşekkür etti.