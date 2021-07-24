Kurban Bayramı tatili sonrası ulaşımda dönüşler devam ediyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli rampalarında trafik akışı sağlanıyor.
Özelikle Karadeniz illerinden İstanbul'a dönüşe geçen binlerce aracın dün Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan 70 kilometrelik kısımda uzun kuyruklar oluştu.
Bayram tatilini erken bitirenler bayramın son günü yollara düştü 21 ilin kesiştiği kemik ve rampalarında yoğun trafik yaşanıyor. Akşam saatlerinde başlayan yoğun trafik Gerede otoban gişelerini kadar uzun kuyruklar oluşturdu.
Bayram süresince yüz binlerce aracın geçiş yaptığı bin 325 rakımlı Kemikli rampalarındaki trafik havadan da görüntülendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Bayram sonrası İstanbul'a dönüş başladı! 21 ilin kesiştiği Gerede'de tam 70 kilometrelik araç kuyruğu oluştu - Son Dakika