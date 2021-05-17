Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı - Son Dakika

Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı

17.05.2021 13:53

Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı Kademeli normalleşmenin ilk gününde Trabzon'da balıkçı esnafı umduğunu bulamadı Korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından başlayan...

Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı

Kademeli normalleşmenin ilk gününde Trabzon'da balıkçı esnafı umduğunu bulamadı

TRABZON - Korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından başlayan kademeli normalleşmenin ilk gününde Trabzon'da balıkçı esnafı umduğunu bulamadı.

Ramazan boyunca kısıtlı miktarda gelen ancak pahalı olması nedeniyle pek rağbet görmeyen balıklar, Ramazan Bayramı sonrası da fiyatının yüksek olmasıyla dikkat çekti. Balıkçı esnafları sezonun sona ermesinin ardından umutlarını kıyı balıkçıların getireceği balıklara bağlarken, şu ana kadar bu konuda umduklarını bulamadılar.

Trabzon Balık Hali'nde tezgahlarda genelde kültür balıkları yer alırken, kıyı balıkçılarının az miktarda getirdikleri balıklar ise pahalılığıyla dikkat çekiyor. Özellikle kilosu 70 TL'den satılan Barbun Balığı en pahalı balıklar arasında yerini alırken, uzun zamandan beri balık fiyatlarının ateşi bir türlü düşmüyor.

Balıkçı esnaflarının bir çoğu Ramazan ayında olduğu gibi Ramazan sonrasında da tezgah açmazken, balıkçı esnafları bu durumu balık fiyatlarının yüksek olmasına bağladı. Balık halindeki balıkçılardan Emin Avcı, yaptığı açıklamada "Şu anda barbun, mezgit, çupra, somon, alabalık, tek dük bir şeyler geliyor. Bayram sonrası 'Bismillah' dedik bir şeyler oluyor. Sezon artık kapandı dolayısıyla açık kalan esnaflar son günlerini yaşıyor. Biz de bu gidişle 5-10 gün sonra tezgahı kapatacağız. Yazın zaten vatandaş balık pek almıyor tek tük açılan tezgah olur. İri Mezgit 50 TL, orta boy Mezgit 35 TL, Alabalık 30 TL, iri Barbun 70 TL, orta Barbun 50 TL, Çupra 50 TL, Levrek 55 TL ve Somon 40 TL'den satılıyor" dedi.

Kıyı balıkçılarının ara ara getirdikleri balıkları satmaya çalıştıklarını belirten Münir Yılmaz ise "Balık durumu zayıf olduğundan çoğu tezgahlar kapalı. Tezgahlarda ağırlıklı olarak kafes balıkları bulunuyor. Sezon sonu olduğu için bundan sonra artık böyle. Bundan sonra tezgahlar 3 gün açık 3 gün kapalı olur, pek randımanlı gitmez. Sezonun açılmasına kadar böyle pasif bir şekilde çalışırız. Genelde somon, levrek, çupra gibi kafes balıkları var. Barbun, mezgit, izmarit, kefal, ara ara kıyı balıkçılar tarafından az da olsa a tutulup satılıyor. Önceki yıla göre bu sene daha düşük diyebiliriz, her sene randıman giderek düşüyor. Bayram sonrasında beklentimiz fazla yok kafes balıkçılığına devam. Gelecek sezon inşallah iyi balıkçılık olur vatandaşın da bizim de yüzümüz güler" diye konuştu.

Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı
Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı
Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı
Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı
Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı
Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı
Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı
Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı

Koronavirüs, Türk Lirası, Trabzon, Bayram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayram sonrası kıyı balıkçıları da balıkçı esnafının derdine derman olmadı - Son Dakika Ekonomi


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