Son Dakika Haberleri: Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı
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Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı

58 dakika önce

RAMAZAN Bayramı'nı İstanbul dışında, memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor.

Bayram sonrası Kocaeli geçişindeki yollarda trafik akıcı, System.String[]
RAMAZAN Bayramı'nı İstanbul dışında, memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüşleri sürüyor. TEM ve D-100 yolunun Kocaeli geçişinde, bayram sonrası akıcı trafik olduğu görüldü. Ramazan Bayramı sonrası tatillerini bitirip, dönüşe geçenler, dün gece TEM ve D-100 yolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluğa neden oldu. Bu sabah saatlerinden itibaren yoğunluğun azaldığı görülürken, İstanbul yönünde akıcı trafik oluştu. TEM yolunda, akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun artması bekleniyor.

- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:35 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, İstanbul, Kocaeli, Güncel
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