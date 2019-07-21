Son Dakika Haberleri: Bayram süresince otobüs firmalarına ek sefer izni
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Bayram süresince otobüs firmalarına ek sefer izni

1 saat önce

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek.

Bayram süresince otobüs firmalarına ek sefer izni, System.String[]
Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek. Ek sefer izni 7 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta sona erecek.
Kurban Bayramı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:42 
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