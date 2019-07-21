Bayram süresince otobüs firmalarına ek sefer izni
1 saat önce
Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Kurban Bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek.
Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Kurban Bayramı
tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek. Ek sefer izni 7 Ağustos'ta başlayacak, 20 Ağustos'ta sona erecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:42
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