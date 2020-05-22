Bayram sürprizi yaptılar

Dizi bayrama özel olarak bugün ve yarın üst üste yeni bölümleriyle yayınlanacak. Muğla'da kalan oyuncular Mehtap Bayri, Ayça Varlıer, Erkan Sever, Dilara Gül Demiral, Ali Dinç ve Can Kıran'sa uzun bir aradan sonra ilk kez bayram kahvaltısı çekimleri için sosyal mesafeyi koruyarak bir araya geldi. Varlıer, "Bu günlerde küçük bir ekiple sosyal mesafe kurallarına uyarak keyifli bir iş ortaya koyduk. Çalışmayı çok özlediğim için, ruhuma ve bedenime çok iyi geldi. Muğla'da olmanın keyfini sürüyoruz" dedi.