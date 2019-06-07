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Bayram tatilcileri dönüşe geçti

1 saat önce

Bayram tatilcileri dönüşe geçti 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğuKIRIKKALE - Ramazan Bayramı tatilcileri dönüşe geçti.

Bayram tatilcileri dönüşe geçti
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
KIRIKKALE - Ramazan Bayramı tatilcileri dönüşe geçti. Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Ramazan Bayramı'nda tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, geri dönüş için yollara çıkmaya başladı. 43 ilin bağlantı noktasındaki 'kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu yaşanıyor. Emniyet verilerine göre 100 bin aracın geçtiği 'kilit kavşak'da araçlar zaman zaman durma noktasına geliyor. Özellikle Kırıkkale- Samsun Karayolu'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar, saatte 40 ile 50 kilometre hızla Doğu'dan Batı'ya ilerleyebiliyor. Kırıkkale- Kayseri Karayolunda ise trafik yoğunluğu normale döndü. Trafik akışının sağlanması içinde D-200 Karayolundaki bazı kavşaklar kapatıldı. Açık olan kavşaklar da ise kırmızı ışık süresi uzatıldı.
Bayram tatilcileri dönüşe geçti
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:08 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Ramazan Bayramı, Genel
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