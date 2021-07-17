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Bayram tatili başladı, Aydos Ormanı doldu taştı - Son Dakika

Bayram tatili başladı, Aydos Ormanı doldu taştı

17.07.2021 18:20
Bayram tatili başladı, Aydos Ormanı doldu taştı, System.String[]

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbullular Aydos Ormanı'ndaki piknik alanlarına akın etti.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla İstanbullular Aydos Ormanı'ndaki piknik alanlarına akın etti. Vatandaşlar piknik alanlarında mangal ve semaver yakarak tatilin tadını çıkardı.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birçok vatandaş tatil için şehir dışına çıktı. Tatili İstanbul'da geçiren vatandaşlarsa Aydos Ormanı'nda bulunan piknik alanlarına akın etti. Sıcak havanın da etkisiyle ormanda ağaçların gölgesi altında piknik yapan vatandaşlar bir yandan mangal ve semaver yakarken bir yandan da oyunlar oynayarak tatilin tadını çıkardı.

"Şehir merkezinde böyle bir ormana sahip olmak çok güzel"

Ailesiyle piknik yapmaya gelen Dilek Irmak, "Burası Aydos Ormanları. Özellikle ormanlarımızın korunması gerektiğinin ne demek olduğunu ben buraya gelince anladım. Şehir merkezinde böyle bir ormana sahip olmak çok güzel. Kontrollü mangal ve semaver yakımının burada gerçekten güzel olduğunu düşünüyorum. İşletmeler ücretli de olsa semaverini yakıp veriyorlar. Uzağa, orman içine semaver vermiyorlar. Belli bir alanda bunu karşılamaya çalışıyorlar. Bence her vatandaş daha dikkatli olsa yarınki çocuklarımıza nefes olarak dönecektir bu" diye konuştu.

"Ormanlar bizim ciğerlerimiz"

Kontrollü piknik alanları hakkında konuşan mesire alanı müdürü Sertar Özen, "Kontrollü piknik tesisimiz içerisinde yanan mangal, semaver ve yerlere atılan cam şişeler personelimiz tarafından toplanıp çevreye zarar vermesi engelleniyor. Netice itibarıyla ormanlar bizim ciğerlerimiz. Biz bu şekilde kontrol altına alıp orman yangınlarının çıkmasını engelliyoruz. Kendi mangallarını ve semaverlerini getirmemelerini istiyoruz, tesis içerisinde biz bu hizmeti veriyoruz. Netice itibarıyla mangal faslı bittikten sonra közlerini kömürlerini kontrollü bir şekilde söndürüyoruz . Atılan şişeler toplanıyor. Takdir edersiniz ki mercek görevi görmesi orman yangınlarının çıkmasında büyük bir tetikçi. Cam şişeleri atmamaları, kendi yaktıkları közlerin kesinlikle söndüğünden emin olduktan sonra piknik alanlarını terk etmeleri konusunda vatandaşlarımızın daha dikkatli olmasını öneriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kurban Bayramı, Aydos Ormanı, İstanbul, piknik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayram tatili başladı, Aydos Ormanı doldu taştı - Son Dakika


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