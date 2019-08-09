Bayram tatili başladı, İstanbul trafiği durma noktasına geldi
23 dakika önce
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:50 Kaynak: İHA
tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. TEM Otoyolu
, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Mahmutbey
gişelerinde trafik durma noktasına geldi.
Bugün mesai bitimiyle birlikte Kurban Bayramı tatili başladı. Tatilini şehir dışında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş yola çıktı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve İSTOÇ mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yollarda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı