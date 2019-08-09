Bayram tatili başladı, trafik durma noktasına geldi
58 dakika önce
Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.
Kurban Bayramı Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:50 Kaynak: İHA
tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. TEM Otoyolu
, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Mahmutbey
gişelerinde trafik durma noktasına geldi. Bugün mesai bitimiyle birlikte Kurban Bayramı tatili başladı. Tatilini şehir dışında geçirmek isteyen çok sayıda vatandaş yola çıktı. TEM Otoyolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Mahmutbey gişeleri ve İSTOÇ mevkiinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yollarda oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
(Yunus Emre Şeker - Armağan Yılmaz
- Ahmet Faruk
Sarıkoç/İHA)
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