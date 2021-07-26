Bayram tatili bitti Erdek boşaldı - Son Dakika

Balıkesir'in turistik ilçesi Erdek tatile gelen vatandaşlar nedeni ile Kurban Bayramı süresince hareketli günler geçirdi.

Bu seneki 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Erdek merkezi ile kırsal tatil mahalleleri tatilci akınına uğradı. Kurban Bayramı öncesi açıklanan 9 günlük tatilin ardından, arife gününden itibaren Erdek'e çok sayıda araç giriş yaptı. Başta Erdek ilçe merkezi olmak üzere ilçeye bağlı kırsal Ocaklar, Narlı, İlhan, Doğanlar, Turan ve Ormanlı mahallelerine dağılan tatilcilerden rezervasyon yapanlar yer sorunu yaşamazken, rezervasyon yaptırmayanlar ise yatacak yer bulmakta zorlandı.

Tüm tatil yörelerinde olduğu gibi Erdek'te de Kurban Bayramı süresince yaşanan yoğunluğu değerlendiren Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren başlamak üzere ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerde inanılmaz bir yoğunluk yaşandı. Özellikle şöyle bir baktığımızda nüfusumuz herhalde 10'a katlamış gibi gözüküyor. Kapıdağ Yarımadası cazibesini en üst seviye de sürdürebilen bölge olma özelliğini koruyor. Bayram sürecinden dolayı oldukça mutluyuz memnunuz. Yığılmalar yoğunluk elbette oldu ama esnafımız bunun altından kalktı. Çok büyük sıkıntılar yaşamadan bölge halkı olarak iyi bir bayram geçirdik. Bayram tatilini evlerinde geçiren vatandaşlarımızı da bayramdan sonra da ilçemize bekliyoruz" dedi.

Bayram tatilinin sonuna geldiğimiz şu günlerde ilçemizden ayrılmaya başlayan tatilcilerin ardından sahillerde gözle görünür yoğunluk azalırken, sahiller Erdek'te evi olan yazlıkçılara kaldı. - BALIKESİR