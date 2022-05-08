Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

08.05.2022 16:50

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırlarında bulunan bölümünde jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli sınırlarında bulunan bölümünde jandarma ekiplerince helikopter destekli trafik denetimi yapıldı.

İl Jandarma Trafik Şube Müdürü Binbaşı Serkan Sezen ve Jandarma Otoyol Kısım Komutanlığı ekipleri, Mollafenari Jandarma Karakol Komutanlığından havalanan Mİ-17 helikopterle Osmangazi Köprüsü bağlantı yolları ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul- Sakarya arasındaki 113 kilometrelik kısmını havadan denetledi.

Ekipler, Ramazan Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirmeyi tercih edenler nedeniyle akıcı yoğunluğun gözlendiği otoyolda, kural ihlali yapan araçları 6 denetim noktasında bekleyen ekiplere bildirdi.

Denetimlerde, 18 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, otoyol kenarına park eden araçların kaldırılması sağlandı.

Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi
Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi
Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi
Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi
Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram tatili dönüş rotasındaki Kocaeli'de helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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