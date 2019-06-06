Son Dakika Haberleri: Bayram tatili dönüş trafiği başladı
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Bayram tatili dönüş trafiği başladı

31 dakika önce

Bayram tatilinden memleketlerinden dönen vatandaşlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilinden memleketlerinden dönen vatandaşlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.
Bayram tatili dönüş trafiği başladı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:10 Kaynak: AA
Bolu, Anadolu Otoyolu, Güncel
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