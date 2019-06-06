Bayram tatili dönüş trafiği başladı
31 dakika önce
Bayram tatilinden memleketlerinden dönen vatandaşlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:10 Kaynak: AA
Bayram tatilinden memleketlerinden dönen vatandaşlar nedeniyle Anadolu Otoyolu
'nun Bolu
kesiminde akıcı bir yoğunluk yaşanıyor.
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