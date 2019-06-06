Son Dakika Haberleri: Bayram tatili dönüş trafiği başladı
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Bayram tatili dönüş trafiği başladı

11 dakika önce

Ramazan Bayramı tatili için gittikleri memleketlerinden dönenler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

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Ramazan Bayramı tatili için gittikleri memleketlerinden dönenler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk oluşturuyor.
Trafiğe takılmamak için Ramazan Bayramı'ndan erken dönmeyi tercih edenler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bazı bölgelerde ise meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafikte yığılma oluşuyor.
Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gerede- Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Dağkent ve Elmalık ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde yoğunluk gözleniyor.
Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu geçişlerinde trafiğin yarın sabah ve hafta sonu artarak yoğunlaşmasına karşı tedbirlerini artırdı.
Sürücüler, oluşabilecek kazalar nedeniyle trafiğin aksamaması için polis ekipleri tarafından ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:28 Kaynak: AA
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