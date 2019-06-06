Bayram tatili dönüş trafiği başladı

Ramazan Bayramı
tatili için gittikleri memleketlerinden dönenler, Anadolu Otoyolu
'nun Bolu
kesiminde yoğunluk oluşturuyor.
Trafiğe takılmamak için Ramazan Bayramı'ndan erken dönmeyi tercih edenler nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul
istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bazı bölgelerde ise meydana gelen trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafikte yığılma oluşuyor.
Özellikle Anadolu Otoyolu'nun Gerede- Karadeniz
Bağlantı Yolu, Yeniçağa, Dağkent ve Elmalık
ile Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde yoğunluk gözleniyor. Emniyet Müdürlüğü
trafik ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D100 Karayolu
Bolu geçişlerinde trafiğin yarın sabah ve hafta sonu artarak yoğunlaşmasına karşı tedbirlerini artırdı.
Sürücüler, oluşabilecek kazalar nedeniyle trafiğin aksamaması için polis ekipleri tarafından ve yol üzerindeki tabelalarla uyarılıyor.