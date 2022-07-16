Kurban Bayramı tatilinin bitmesine 1 gün kala TEM'in Bolu geçişinde ulaşımda yoğunluk yaşanmadı. Dönüşlerin günlere yayılması nedeniyle Bolu geçişinde trafikte herhangi bir olumsuzluk beklenmiyor. Evlerine dönen tatilciler, TEM Otoyolu 'nda trafiğe takılmadan rahatça ilerledi. Bolu Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, dönüş yolculuğunda sürücülerin zaman zaman mola vererek dinlenmelerini ve aşırı hızdan kaçınmaları tavsiyelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE BOLU GEÇİŞİ RAHAT - Son Dakika

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