BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE KOCAELİ GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUN VE AKICI - Son Dakika

KURBAN Bayramı tatillerini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişinde trafiğin yoğun ve akıcı olduğu görüldü.

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerinde sabah erken saatlerinden itibaren İstanbul istikametinde yoğunluk oluştu. Ulaşımda aksamalar yaşanmazken, bayram trafiğine girmek istemeyen sürücüler ise Kuzey Marmara Otoyolu'nu tercih ediyor. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde de akıcı bir trafik yaşanıyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin karayollarında denetimleri sürüyor. Kocaeli geçişinde her 10 kilometrede bir trafik ekibi, olası kazalara ve olumsuzluklara müdahalede bulunmak için hazır bekliyor.