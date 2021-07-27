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BAYRAM TATİLİ HAFTASINDA İSTANBUL'DA 817 TON ÇÖP TOPLANDI - Son Dakika

BAYRAM TATİLİ HAFTASINDA İSTANBUL'DA 817 TON ÇÖP TOPLANDI

27.07.2021 14:09

*Yeşil alanların çöpü yüzde yüz arttı.

*Yeşil alanların çöpü yüzde yüz arttı.

Yalın ONAT - Mertcan ÖZTÜRK - İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL(DHA)- İstanbullular özellikle pandemi döneminde yeşil alanları sıkça tercih ediyor. Normal günlerde yeşil alanlarda bir haftada ortalama 230 ile 250 ton çöp toplanırken 4 günlük Kurban Bayramı ve hafta sonunda İstanbul'daki yeşil alanlarda 817 ton çöp toplandı.

Kurban Bayramı'nda İstanbullular tatillerini şehir dışında geçirmeyi tercih etti. İstanbul'da kalanlar ise yeşil alanlarda tatilin keyfini çıkardı. Yeşil alanlara gelenlerin bazılarıysa, çöplerini buraya bıraktı. Tam kapanmanın ardından vardiyalı olarak 24 saat çalışan İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ekiplerinin de iş yoğunluğu arttı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlarda temizlikler geceden itibaren başlıyor. Sabah da yoğunluğa göre devam ediyor. Ağaç ve Peyzaj A.Ş'nin verilerine göre normal günlerde toplanan çöp miktarlarında, kurban bayramı ve hafta sonunda yüzde yüzden fazla artış yaşandı. 1068 mahalde yeşil alan sulaması, çim biçme,temizlik gibi alanlarda faaliyet gösteren Ağaç ve Peyzaj A.Ş, 6 günlük periyotta 817 ton çöp topladı. İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş Avrupa Yakası Yeşil Alanlar 1. Bölge Şefi Zehra Turhan 77 milyon metreküp yeşil alanda faaliyet gösterdiklerini söylerken; "İstanbul'daki bütün yeşil alanlarda temizlik yapmaktayız. 4 günlük bayram tatili ve 2 günlük hafta sonu tatilinde Anadolu Yakası toplamda 315 tondan fazla, Avrupa Yakası 500 tondan fazla çöpü bertaraf ettik. Bu veriler daha önceki haftalara baktığımızda yüzde 100 artışı göstermektedir" dedi.

"DAHA ÖNCEKİ VERİLERE BAKTIĞIMIZDA YÜZDE 100 ARTIŞ VAR"

İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş Avrupa Yakası Yeşil Alanlar 1. Bölge Şefi Zehra Turhan "Toplamda Avrupa Yakası'nda 34 milyon, Anadolu Yakası'nda 23 milyon metreküp alanda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürmekteyiz. Yeşil alanlar dahil olmak üzere, korular, yaşam vadisi, kent içi ormanlar olmak üzere İstanbul'daki bütün yeşil alanlarda temizlik yapmaktayız. 4 günlük bayram tatili ve 2 günlük hafta sonu tatilinde Anadolu Yakası toplamda 315 tondan fazla, Avrupa Yakası 500 tondan fazla çöpü bertaraf ettik. Bu veriler daha önceki haftalara baktığımızda yüzde 100 artışı göstermektedir" dedi.

"8-5 ÇALIŞTIĞIMIZ ALANLARDA ARTIK 24 SAAT VARDİYA SİSTEMİ İLE ÇALIŞIYORUZ"

Zehra Turhan "Sahil kesimlerimiz perşembeden başlamak üzere büyük bir kullanım artışına uğradı. Normalde 8-5 çalışmakla yükümlü olduğumuz alanlarda artık 24 saat vardiya sistemi ile çalışıyoruz. Mobil ekip ve temizlik elemanlarımızı arttırdık. Bayram öncesi hafta Anadolu Yakası ve Avrupa yakası toplamda 230-250 tona kadar çıkan bir haftalık veri bayramda yüzde 100 arttı biz 815-820 tonları bulduk.Biz temizlik yapmadığımız durumlarda bizim çöplerimiz denizlere, yollara ve sahillere gitmekte" diye konuştu.

"ATANLARI UYARINCA BİZE TEPKİ GÖSTERİYORLAR"

Kazlıçeşme Parkı'nda yürüyüş yapan İlayda Yıldırım "İnsanlar atıyor, çöpleri hep yere atıyorlar. Biz hiç atmadık atanları uyarıyoruz, uyardık diye ağır tepkiler alıyoruz. Bize 'Size ne oluyor' Siz kimsiniz, karışamazsınız, biz özgürüz? diyorlar. Ben mesela çöpe ulaşana kadar, elimde taşıyorum, yere atmamam gerektiğini biliyorumö dedi.

"SOKAKLAR TEMİZLENİYOR AMA İNSANIMIZDAKİ BİLİNCİ ARTTIRMAK LAZIM"

Kazlıçeşme Parkı'nda vakit geçiren Vedat Arıkan 'Biz de pikniğe gidince görüyoruz, maalasef insanlarımız, yediklerini içtiklerini çöp tenekesine atmak yerine oldukları yere bırakıyorlar. Yani bu insanın kendisiyle alakalı, ben ortaokula giderken, kağıt parçaları gezdirirdim cebimde bir çöp bulayım da atayım diye. Bilinç önemli çalışma oluyor, kamyonlar çalışıyor, sokaklar temizleniyor ama insanımızdaki bilinci arttırmak lazımö şeklinde konuştu.

BAYRAM TATİLİ HAFTASINDA İSTANBUL'DA 817 TON ÇÖP TOPLANDI
BAYRAM TATİLİ HAFTASINDA İSTANBUL'DA 817 TON ÇÖP TOPLANDI
BAYRAM TATİLİ HAFTASINDA İSTANBUL'DA 817 TON ÇÖP TOPLANDI
BAYRAM TATİLİ HAFTASINDA İSTANBUL'DA 817 TON ÇÖP TOPLANDI
BAYRAM TATİLİ HAFTASINDA İSTANBUL'DA 817 TON ÇÖP TOPLANDI
BAYRAM TATİLİ HAFTASINDA İSTANBUL'DA 817 TON ÇÖP TOPLANDI
BAYRAM TATİLİ HAFTASINDA İSTANBUL'DA 817 TON ÇÖP TOPLANDI
BAYRAM TATİLİ HAFTASINDA İSTANBUL'DA 817 TON ÇÖP TOPLANDI
BAYRAM TATİLİ HAFTASINDA İSTANBUL'DA 817 TON ÇÖP TOPLANDI

istanbul büyükşehir belediyesi, Anadolu Yakası, İstanbul, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAYRAM TATİLİ HAFTASINDA İSTANBUL'DA 817 TON ÇÖP TOPLANDI - Son Dakika


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