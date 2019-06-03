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Bayram tatili için 700 kilometre geldiler, 300 metre kala kabusu yaşadılar

15 dakika önce

Bayram tatili için 700 kilometre geldiler, 300 metre kala kabusu yaşadılar Edirne'de trafik kazası: 1'i çocuk 3 kişi yaralı, araç kullanılamaz hale geldiEDİRNE - 9 günlük bayram tatilini Edirne'de geçirmek için Ankara'dan yola çıkan aile, kent merkezine 300 metre kala kaza geçirdi.

Bayram tatili için 700 kilometre geldiler, 300 metre kala kabusu yaşadılar
Edirne'de trafik kazası: 1'i çocuk 3 kişi yaralı, araç kullanılamaz hale geldi
EDİRNE - 9 günlük bayram tatilini Edirne'de geçirmek için Ankara'dan yola çıkan aile, kent merkezine 300 metre kala kaza geçirdi. Aracın yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişilik aile yaralandı.
Kaza, Edirne- İstanbul otoyolu Edirne kent merkezi gişeleri Kıyık katılım mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, A.Y.Y. idaresindeki 06 DN 7466 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun sağ bölümündeki ağaçlık alanda takla atan araç, yola devrilerek durabildi. Araçtaki çocuk ve annesi kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, araç sürücüsü baba A.Y.Y.'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından 3 yaralı da Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Ailenin 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Ankara'dan Edirne'deki akrabalarına ziyarete geldikleri ve kazanın kent merkezine 300 metre kala yaşandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bayram tatili için 700 kilometre geldiler, 300 metre kala kabusu yaşadılar
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 07:40 Kaynak: İHA
Ankara, Edirne, Araç, 3. Sayfa
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