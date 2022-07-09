Bayram tatili için Artvin'e gelen 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu - Son Dakika
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Bayram tatili için Artvin'e gelen 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

09.07.2022 21:31
Bayram tatili için Artvin'e gelen 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatili için gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde kayboldu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bayram tatili için gelen 10 yaşındaki Utku Göçer, arkadaşlarıyla birlikte girdiği denizde kayboldu. Kayıp Utku için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Olay, ilçeye bağlı sahil plajında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstanbul'da ikamet eden 10 yaşındaki Utku Göçer, annesiyle birlikte bayram tatili için memleketi Artvin'in Kemalpaşa ilçesine geldi. Bayramın ilk günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için ilçenin sahil plajında denize giren Göçer, arkadaşlarıyla yüzerken bir anda gözlerden kayboldu. Arkadaşlarının Göçer'i görememesi üzerine durum çevredekilere haber verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Hopa Sahil Güvenlik, Hopa Deniz Polisi, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Deniz polisi dalgıçları ve sahil güvenlik ekipleri denizde arama çalışmaları yaparken, AFAD ve HOPAK ekipleri de kıyı tarama çalışmaları sürerken karada ise telaşlı bekleyiş içinde ailesi ve vatandaşlar 10 yaşındaki Göçer'den sevindirici haber gelmesini bekliyor. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayram tatili için Artvin'e gelen 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayram tatili için Artvin'e gelen 10 yaşındaki çocuk denizde kayboldu - Son Dakika
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