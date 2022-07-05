Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika
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Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

05.07.2022 11:05
Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkanlar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Kurban Bayramı tatili için erken yola çıkanlar Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler mevkisinde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini uzatmak isteyenler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile viyadükler kesiminin Ankara yönünde yoğunluk oluşturdu.

Yoğunluk nedeniyle güzergahta araçlar yavaş ilerlerken, İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Trafik ve Karayolları ekipleri ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yoldaki trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

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Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Kurban Bayramı, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayram tatili için erken yola çıkanlar otoyolda yoğunluk oluşturdu - Son Dakika

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