Son Dakika Haberleri: Bayram tatili nedeniyle İstanbul boşaldı, trafik rahatladı
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Bayram tatili nedeniyle İstanbul boşaldı, trafik rahatladı

1 saat önce

Kurban Bayramından dolayı vatandaşların İstanbul'u terk etmesiyle, şehir içindeki trafik büyük ölçüde azaldı.

Bayram tatili nedeniyle İstanbul boşaldı, trafik rahatladı, System.String[]
Kurban Bayramından dolayı vatandaşların İstanbul'u terk etmesiyle, şehir içindeki trafik büyük ölçüde azaldı. Bayram arefesi olan Cumartesi sabahı trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu havadan görüntülendi. Kurban Bayramı nedeniyle memleketlerine giden ya da tatile çıkan vatandaşlar İstanbul'u terk etti. Vatandaşların şehirden gitmesiyle, bayram arefesi olan Cumartesi günü trafik yoğunluğunda azalma oluştu. Bayram tatili nedeniyle İstanbul boşalırken, şehrin trafiği rahatladı. E-5 karayolunda da normalden farklı olarak sabah saatlerinde trafiğin akıcı olduğu gözlendi. Araç sürücüleri, açık olan yollarda rahatça seyahat edebildi. Trafiğin akıcı olduğu E-5 karayolu drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da trafiğin akıcı olmasıyla ilgili konuşan bir vatandaş, "İstanbul trafiği çok güzel oldu, rahatladı. Millet hayırlısıyla bayramını yapsın gelsin. Her zaman böyle olmuyor, bugün çok güzel" dedi.
(İHA)
İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:05 Kaynak: İHA
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