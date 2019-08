Bayram tatili öncesi sürücülere uyarı

TÜRKİYE Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak sürücülere uyarılarda bulunarak, "Yüzde 96'sı insan kaynaklı olan trafik kazalarının önüne geçmek, tamamen sürücülerin elindedir" dedi. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) Samsun Şube Başkanı Dursun Kavuran, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinde, sürücülere uyarılarda bulundu, araçlarda emniyet kemerinin önemine dikkat çekti. Bayram günlerinin matem günlerine dönüşmemesinin sürülerin elinde olduğunu kaydeden Kavuran, "Trafikte her yıl maalesef 7 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetmekte ve daha fazlası uzuvlarını kaybederek sakat kalmaktadır. Bilindiği üzere bayram tatillerinde normal günlere oranla karayollarında trafik yoğunluğu ciddi oranda artmakta ve bu yoğunlukla beraber, pek çok üzücü kazalar meydana gelmektedir. Pek çok aile bu güzel günlerde yok olmaktadır. Bayram tatillerinden çıkartılan kaza bilançoları içimizi acıtmaktadır. Yüzde 96'sı insan kaynaklı olan trafik kazalarının önüne geçmek, tamamen sürücülerin elindedir. Bu kurallara riayet etmekle olacaktır" dedi.'ARAÇ TAKİP MESAFESİNE DİKKAT'Sürücülerin, araçlarına mutlaka bakım yaptırması gerektiğini de dikkat çeken Kavuran, "Sürücülerimiz, bu anlamlı günlerin matem günlerine dönüşmemesi için kesinlikle ve kesinlikle takip mesafesine dikkat etmeli. Gideceği yere bir saat geç gitse de hız yapmaktan kaçınmalı. Trafik ışıklarına riayet etmeli. Yayaları görmezden gelmemelidir. Kazaların yüzde 60'ı cep telefonu kaynaklıdır. Araç kullanırken, telefonda konuşmamalı ve mesajlaşmamalıdır. Sürücünün gözü yolda olmalıdır. Trafikte diğer araçlara da saygı göstermelidir. Uzun yola gidecek sürücüler, seyahat esnasında 2 saatte bir mola vermelidir. En önemlisi ise yaşanacak olası bir kazada can kurtaran, emniyet kemerini mutlaka takmalıdır" diye konuştu.BİLETLERİN YÜZDE 95'İ TÜKENDİÖte yandan Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali Müdürü Sönmez Yalçın da, Kurban Bayramı'na 5 gün kala kentte firmalara ait otobüs biletlerinin yüzde 95'inin satıldığını söyledi. Yaşanan bilet yoğunluğunda fındık hasat sezonunun da etkisi olduğunu belirten Yalçın, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatili nedeniyle terminalimizde yoğunluk yaşanıyor. Daha bir hafta gibi bir süre olmasına rağmen, biletlerin yüzde 95'i tükendi. Terminalimizde asıl yoğunluk daha çok bayram tatili dönüşlerinde yaşanıyor. Tatilin bitmesine 2 gün kala terminalimiz hareketleniyor. Bu yıl da böyle olacaktır. Ancak tatilin 9 değil 4 gün olması, diğer Kurban Bayramı tatillerine kıyasla daha sakin geçecektir" ifadelerinde bulundu.